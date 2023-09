Rheinfelden Nach Kollision mit Velo abgehauen – Polizei sucht «ältere Frau in einem roten Wagen» Ein Auto stiess am Dienstag in Rheinfelden mit einem Velofahrer zusammen. Nach kurzem Gespräch verschwand die Autofahrerin und wird gesucht.

Ein 62-Jähriger war mit seinem Velo am Dienstagabend auf der Hauptstrasse in Rheinfelden unterwegs. Gegen 17.15 Uhr wollte er nach links in den Zollrain einbiegen. Von dort bog allerdings gerade eine Autofahrerin in die Hauptstrasse ein. Die Autofahrerin übersah den Velofahrer, es kam zum Zusammenstoss.

Vorderrad hat sichtbar gelitten: Das Velo wurde bei dem Unfall beschädigt. Kantonspolizei Aargau

Der Velofahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Sein Fahrrad wurde allerdings beschädigt. Wie die Kantonspolizei mitteilt, hätten die beiden Unfallbeteiligten zunächst miteinander gesprochen. Als jedoch ein Feuerwehrauto mit Blaulicht und Horn vorbeifuhr, entfernte sich die Autofahrerin in Richtung Möhlin und blieb verschwunden.

Die Kantonspolizei in Rheinfelden (Telefon 061/836'37'37) sucht nun Augenzeugen und die Autofahrerin, eine «ältere Frau in einem roten Wagen». (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: