Rheinfelden Nach Bodenabsenkungen: Die fast 120 Jahre alte Turnhalle am Schützenweg muss weiter stabilisiert werden 1903/04 erbaut, steht die historische Liegenschaft auf einer sogenannten «Störzone» in der Rheinfelder-Verwerfung. Der südwestliche Trakt der Halle befindet sich nicht auf standfestem Untergrund und war über Jahre hinweg Setzungen ausgesetzt. Jetzt muss ins Gebäude erneut investiert werden - bei laufendem Betrieb.

Die Turnhalle am Schützenweg in Rheinfelden wird zur Baustelle. zvg

Sie gehört zu den markanten Gebäuden am Rande der Altstadt: Die Turnhalle am Schützenweg, die 1903/04 gebaut wurde und unter kommunalem Schutz steht. Die Turnhalle sorgte immer wieder für Bewegung – im Inneren, wie es beim Sport sein muss, aber auch aussen.

«Bereits Anfang der 1980er-Jahre wurde festgestellt, dass die Turnhalle mit Ausnahme der südwestlichen Gebäudeecke auf Trochitenkalk, einem Naturstein, steht», sagt Stadtschreiber Roger Erdin.

Gebäude liegt über einer «Störzone»

Im Rahmen einer Baugrunduntersuchung zeigte sich dann, dass sich das Gebäude über einer sogenannten «Störzone» in der Rheinfelder-Verwerfung befindet. Erdin erklärt:

«Dies hat zur Folge, dass der südwestliche Trakt der Turnhalle nicht auf standfestem Untergrund steht und sich über die Jahre hinweg Setzungen eingestellt hatten.»

Auch deshalb wurde die Turnhalle 1989 saniert. Das Problem war damit allerdings nicht wie erhofft ganz behoben. Denn neu aufgetretene Risse in der Gebäudefassade, die von blossem Auge gut erkennbar waren, zeigten vor zwei Jahren, dass der Untergrund erneut in Bewegung ist. «Die Stadt hat deshalb im Jahre 2020 eine Begutachtung veranlasst und gestützt darauf einerseits Sicherungsmassnahmen und weitere Baugrunduntersuchungen veranlasst», sagt Erdin.

Zur Stabilisierung der Halle wurden vor zwei Jahren in Absprache mit Fachexperten zwei senkrecht zur Fassade stehende Stahlträger montiert, die den Gebäudekörper auf der Seite zum Schützenparkplatz abstützen. «Damit war weiterhin eine risikolose Nutzung der Turnhalle gewährleistet», sagt Erdin. Verzichten könnte man auf die Halle auch schlecht, denn sie ist gut ausgelastet. «Die Halle wird durch Schulen und Vereinen täglich genutzt», sagt Erdin.

Massnahmen erfolgen bei laufendem Betrieb

Der zweite Teil der Sicherungsmassnahmen wird nun ab der kommenden Woche ausgeführt. Der zweite Schritt beinhaltet die Aussteifung des Turnhallendaches. «Diese statische Ertüchtigung wird in Holz als Zimmerarbeit ausgeführt», schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Dazu muss ein Gerüstturm erstellt und für den Materialtransport im Bereich der Car-Parkplätze ein Möbellift installiert werden. Das Dach wird partiell abgedeckt und geöffnet. Die Arbeiten sollen Anfang Dezember abgeschossen sein.

Wird die Turnhalle dann bis zum Abschluss der Sicherungsmassnahme geschlossen? Nein, sagt Erdin. «Die baulichen Massnahmen erfolgen im Dachbereich und tangieren die Turnhalle selber nicht.» Sie würden in Absprache mit der Schule bei laufendem Betrieb umgesetzt. Roger Erdin ist überzeugt:

«Mit diesen Massnahmen ist ein risikofreier Weiterbetrieb gewährleistet.»

Weitere Massnahmen seien nicht geplant, so der Stadtschreiber. Die Stadt werde sich in den nächsten Jahren jedoch mit einer Gesamtsanierung befassen.