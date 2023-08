Rheinfelden Muckibude unter freiem Himmel: Auf dem Dach des Parkhauses entsteht eine «Streetworkout»-Anlage Die Stadt Rheinfelden baut auf dem Dach des Rheinparkings eine Anlage für Sportübungen aller Art. Das Projekt wird voraussichtlich im Herbst realisiert. Die Stadt investiert für die Anlage rund 100’000 Franken – und setzt so ihr Jahresmotto in die Tat um.

Rheinfelden hat es sich auf die Fahne geschrieben – wortwörtlich: «Hopp Rhyfälde! Fit für die Zukunft» lautet das aktuelle Jahresmotto, das derzeit auf Bannern und Flaggen im ganzen Stadtgebiet zu lesen ist. Und Rheinfelden setzt um, was da steht.

Einerseits mit diversen Anlässen und Veranstaltungen, bei denen Bewegung Inhalt und Thema ist. Andererseits mit einem Bauprojekt: Auf dem Dach des Rheinparkings entsteht eine sogenannte «Streetworkout»-Anlage. Das entsprechende Baugesuch liegt ab Freitag öffentlich auf.

«Die Idee entstand auf Initiative von Privatpersonen sowie nach Überlegungen, das Freizeit- und Sportangebot in Zentrumsnähe zu erweitern», sagt Vizestadtschreiberin Christine Schibler.

Geräte ermöglichen Training mit Eigenkörpergewicht

Eine «Streetworkout»-Anlage ermögliche «ein kreatives Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht». Geplant ist eine Standardanlage auf einer Fläche von rund 90 Quadratmetern. «Die Anlage besteht aus diversen Barren-, Reckstangen und weiteren Gestängen, welche eine Vielzahl an Eigenkörpergewichtsübungen und eine kreative Trainingsweise ermöglichen», so Schibler.

«Streetworkout» – hier auf einer Anlage in Basel – erfreut sich grosser Beliebtheit. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Es ist für die Zähringerstadt ein neues Angebot: In Rheinfelden besteht bisher keine solche Anlage. «Streetworkout» gehöre aber zu den urbanen Outdoor-Sportarten, sagt Schibler. «Diese erfreuen sich wie Parcours-Anlagen, Outdoor-Fitness, Motorikparcours und ähnliches grosser Beliebtheit.» In der Region sind in den vergangenen Jahren unter anderem Anlagen in Magden sowie in den Baselbieter Gemeinden Pratteln, Liestal, Itingen, Sissach, Birsfelden oder Münchenstein erstellt worden.

Das Projekt wird voraussichtlich im Herbst realisiert und kann nach Erstellung umgehend eingeweiht und in Betrieb genommen werden. Die Stadt investiert für die Anlage inklusive Planungskosten und Umgebungsarbeiten rund 100’000 Franken.