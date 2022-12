Rheinfelden «Mir gefällt das federleichte Übers-Eis-Schweben»: Auf der «Kunschti» gibt es Dates, Sport und Bauchlandungen Ab Mitte Oktober ist sie jeweils offen und in der Vorweihnachtszeit ist sie besonders beliebt: die Kunsteisbahn in Rheinfelden. Junge Pärchen, Familien und Schulklassen sind auf dem Eis unterwegs – einige zum ersten Mal, andere aus grosser Leidenschaft.

Eine Schulklasse übt Slalomfahren auf der grossen Eisfläche der «Kunschti». zvg / Aargauer Zeitung

Trotz Regen, Schnee und kalter Temperaturen wagen sich die Rheinfelderinnen und Rheinfelder auch in diesem Winter auf das Eis. Die Kunsteisbahn der Stadt hat es schlau gemacht: Hier kann man unter dem schützenden Dach Schlittschuh laufen – das macht deutlich mehr Spass, als auf den vereisten Strassen herumzurutschen.

Ein Date auf Kufen: Der Freund fährt zum ersten Mal Schlittschuh. Jael Rickenbacher

An diesem Nachmittag ist es eher ruhig auf der Eisbahn, doch die Schlittschuhfahrerinnen und -fahrer haben viel Spass. So zum Beispiel ein junges Pärchen, das zum ersten Mal dieses Jahr auf dem Eis steht. «Für mich ist es sogar das erste Mal überhaupt», sagt der Freund mit einem grossen Strahlen.

Über das Eis schweben

Obwohl er noch ein wenig unsicher auf den Beinen ist, gefällt ihm das Schlittschuhfahren sehr. Die Freundin hingegen ist schon oft über das Eis geglitten. Sie sagt:

«Schlittschuhfahren ist eine der wenigen Sportarten, die mir Spass macht.»

Auch ein Mann und sein Patenkind sind Eislauffans. Sie haben sogar ihre eigenen Schlittschuhe dabei. «Mir gefällt das federleichte Übers-Eis-Schweben», sagt der Pate. Mit seinen eigenen Kindern war er auch schon oft auf dem Eis. Für ihn ist es ausserdem ein toller Ausgleich zum Strassensport.

Als Ausgleich zum Strassensport fährt er gerne Schlittschuh – mit seinen Kindern oder heute mit dem Patenkind. Jael Rickenbacher

Viele Kinder gleiten heute über die Eisbahn – klar, es ist ein schulfreier Nachmittag. Ab und zu landet auch eines davon auf dem Bauch, rappelt sich aber mit einem lauten Lachen wieder auf. Die ganz Kleinen haben ausserdem eine Stützhilfe. Zwischendurch gibt es eine Pause, um Chips oder Sandwich zu essen und aus der warmen Thermosflasche zu trinken.

Auf einmal tauchen drei junge Eishockeyspieler auf. Mit ihrem Trainer marschieren sie zielstrebig an der überdachten Eisbahn vorbei und begeben sich auf das etwas kleinere Eisfeld im Freien nebenan. Im Nieselregen üben sie ihre Tricks – das nennt man Leidenschaft.

Eislaufen ist nichts für sie – doch eine gute Zeit hatten sie trotzdem. Jael Rickenbacher

Ein weiteres junges Pärchen schätzt das Dach über der Kunsteisbahn bei diesem niederschlagsreichen Wetter. Auch sie sind dieses Jahr zum ersten Mal auf den Schlittschuhen. Heute sind sie hier, weil: «Wir waren noch nie zusammen Schlittschuh fahren.» Doch vielleicht gehen sie für das nächste Date lieber ins Kino – jedenfalls befinden sie nach einiger Zeit, das Eislaufen sei eher nichts für sie.

Trotz hoher Strompreise läuft es gut

Willy Vogt ist der Geschäftsführer der Kuba Freizeitcenter AG, welche im Sommer das Freibad und im Winter die «Kunschti» betreibt. Er sagt: «Wir sind zufrieden mit der bisherigen Saison.» Laut ihm habe es unter der Woche vor allem Schulklassen und am Wochenende viele Eltern mit ihren Kindern. Die Zeitfenster für den öffentlichen Eislauf sind nämlich an den Nachmittagen und am Samstag sowie Sonntag. An ausgewählten Freitagen gibt es auch Schlittschuh-Disco.

Geschäftsführer Willy Vogt. Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

Viele der Gäste kommen auch aus dem nahen Deutschland, da die Rheinfelder «Kunschti» für gewisse Orte am nächsten ist. Die Strommangellage betrifft dabei auch die Kuba Freizeitcenter AG. Es mussten deshalb die Eintrittspreise angepasst werden. Vogt sagt: «In den letzten Wochen sind die Strompreise auf einem hohen Niveau stabil geblieben.» Immerhin.