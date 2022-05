Mehr Öko kann sich rechnen: So will das Gewerbe mit zur Klimarettung beitragen

Stadt und Grossunternehmen geben den Takt vor: Sie wollen teils schon 2030 klimaneutral produzieren und kein CO 2 mehr ausstossen. Jetzt sollen auch kleinere und mittlere Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit mitgehen. Der Gewerbeverein Rheinfelden will eine entsprechende Kampagne lancieren. «Rheinfelden auf dem Weg zu Netto 0. Mir mache mit» ist das Motto.