Rheinfelden Grosseinsatz am Rhein: Mann springt von Brücke – Suchaktion muss ergebnislos eingestellt werden Am Montagmorgen waren auf dem Rhein bei Rheinfelden ein Helikopter und mehrere Rettungsboote im Einsatz. Doch die Person, die in den Rhein sprang, konnte nicht gefunden werden – parallel dazu war die Feuerwehr Rheinfelden bei zwei weiteren Einsätzen gefordert.

Am Montagmorgen, kurz vor acht Uhr, kam es zu einer grossen Suchaktion am Rhein bei Rheinfelden. Involviert waren unter anderem von Schweizer Seite ein Rega-Helikopter sowie zwei Boote der Feuerwehr Rheinfelden. Wie Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage sagt, wurde eine Person beobachtet, die gegen 7.30 Uhr von der alten Rheinbrücke in Rheinfelden in den Rhein gesprungen ist.

An der Suchaktion am Montagmorgen beteiligt war unter anderem ein Rega-Helikopter. Bild: Horatio Gollin

«Wir müssen von einem Suizidversuch ausgehen», so Graser. Bei der Person handele es sich um einen jungen Mann. Die Suchaktion musste um kurz vor neun Uhr ergebnislos eingestellt werden. Die Kantonspolizei bittet Personen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise.

Brennende Räder auf der Kohlplatzkreuzung

Zeitgleich zu diesem Vorfall waren in Rheinfelden mehrere Martinshörner zu hören. So berichtet Marc Leber, Kommandant der Feuerwehr Rheinfelden, dass es am am Montagmorgen zu drei Einsätzen kam. So kam es zunächst zu einem Reifenbrand eines Lastwagens auf der Kohlplatzkreuzung, bevor anschliessend die Suchaktion am Rhein gestartet wurde. «Die zwei Rettungsboote starteten vom Schwimmbad und der Schifflände aus», sagt Leber.

Auch mit Booten wurden nach dem Mann, der in den Rhein sprang, gesucht. Bild: Horatio Gollin

In der Folge blieb dann noch ein Auto auf der Autobahnauffahrt liegen. «Gerade zur Rushhour eine gefährliche Situation», sagt Leber, der nachschiebt, dass die Feuerwehr die beiden Einsätze auf der Kohlplatzkreuzung und der Autobahnauffahrt speditiv und erfolgreich zu Ende bringen konnte.