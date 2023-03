Rheinfelden Magische Jahreskonzerte: Diese Stadtmusik teilt sich die Bühne mit einem Zauberer Die Stadtmusik Rheinfelden spielt bei ihren Jahreskonzerten Werke aus Film, Fernsehen, Musical, Theater und Zirkus – Musik, die mit Magie und Zauberei konnotiert ist. Und die Musikantinnen und Musikanten teilen sich die Bühne mit dem Schweizer Zauberer Lorenz Schär. Das erfordert viel Konzentration.

Die Stadtmusik Rheinfelden probt für ihre Jahreskonzerte mit Zauberer Lorenz Schär. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Die beiden Jahreskonzerte der Rheinfelder Stadtmusik werden magisch. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Einerseits spielt das Orchester ausnahmslos mit Magie und Zauberei konnotierte Werke aus Film, Fernsehen, Musical, Theater oder Zirkus. Andererseits teilen sich die Musikantinnen und Musikanten die Bühne mit dem Schweizer Zauberer Lorenz Schär.

Passend dazu stehen die Konzerte am 1. und 2. April unter dem Titel «A Kind of Magic» – in Anlehnung an das Werk der legendären britischen Rockband Queen. «Die Vorfreude auf diese speziellen Konzerte ist im ganzen Orchester riesig», sagt Stadtmusik-Präsidentin Davina Benkert, die selbst Posaune spielt.

Bekannte Melodien und ein Nummer-1-Hit

Die Idee zum Konzert mit Zauberei sei von Dirigent Dani Haus gekommen, der Lorenz Schär von früheren Projekten kennt. «Wir sind immer offen für neue Ideen und möchten uns weiterentwickeln», sagt Benkert. Sie ist überzeugt: Das steigert die Attraktivität der Stadtmusik für deren Mitglieder, aber ebenso für das Publikum.

Magier und Zauberer Lorenz Schär. Bild: Maximilian Lederer

«Mit der Kombination von Unterhaltungsmusik und Magie können wir vielleicht auch Menschen ansprechen, die sonst nicht viel mit Blasmusik am Hut haben», so Benkert. Gespielt werden Melodien aus der Filmserie «Harry Potter», dem Disney-Klassiker Aladdin oder aus «The Wizard of Oz», die wohl viele Zuhörerinnen und Zuhörern kennen. Aber auch eher unbekanntere Werke wie «Rood», ein Nummer-1-Hit des niederländischen Sängers Marco Borsato, den Dani Haus für das Orchester arrangiert hat.

Wie genau Lorenz Schärer in die musikalische Darbietung integriert wird, soll eine Überraschung bleiben. Davina Benkert verrät nur, dass sich Stadtmusik und Zauberer auf der Bühne nicht nur abwechseln werden mit ihrem Programm: «Es wird auch eine Interaktion zwischen Orchester und Zauberer geben.»

Es bleibt keine Zeit, dem Zauberer zuzuschauen

Wobei die 60 Musikantinnen und Musikanten selbst keine Zeit haben werden, die Zaubershow mitzuverfolgen. Davina Benkert lacht und sagt: «Nein, wir müssen uns auf unseren Teil – also Musik und Dirigent – konzentrieren. Es wäre ja schlecht, wenn wir plötzlich den Einsatz verpassen würden.»

Das ist auch der grösste Unterschied bei den Vorbereitungen und Proben für die diesjährigen Jahreskonzerte zu vorigen Konzerten: Neben dem musikalischen Teil gilt es, die Koordination mit den Zaubereielementen einzustudieren und zu üben. «Die Basis dafür ist, dass wir bei den Stücken bereits sattelfest sind», sagt Benkert. Inzwischen ist Lorenz Schär bei den Proben mit dabei und geht es um den Feinschliff: «Es macht viel Spass und wir sind auf Kurs.»

Auf Kurs ist auch der Vorverkauf für die beiden Konzerte. Auch die Empore des Rheinfelder Bahnhofsaals wird geöffnet sein. Über 400 Tickets werden somit für das Konzert am Samstag um 20 Uhr und Sonntag um 15 Uhr je verkauft. «Wir hoffen, dass wir gerade mit dem Konzert am Sonntag auch Familien mit Kindern ansprechen können – das Programm mit bekannter Filmmusik und Zauberei eignet sich dazu sicher», sagt Benkert.