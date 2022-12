Rheinfelden Leere Eisflächen statt Hochbetrieb: Es bleibt nur das Hoffen auf nächste Saison Seit Mitte Dezember kann die Kunsteisbahn nur eingeschränkt genutzt werden. Öffentliches Eislaufen und Erwachsenensport sind nicht erlaubt. Für die KuBa Freizeitcenter AG bedeutet das hohe Einnahmeausfälle. Für die Mitarbeiter wurde Kurzarbeit angemeldet.

Willy Vogt, Geschäftsführer der KuBa Freizeitcenter AG in Rheinfelden, erlebt eine triste Saison auf der Kunsteisbahn. Bild: Horatio Gollin

Neben dem Strandbad betreibt die Rheinfelder KuBa Freizeitcenter AG auch die Kunsteisbahn. Das Hauptfeld misst 30 auf 60 Meter. Hier beginnt Ende September jeweils zunächst der Trainingsbetrieb der Sportvereine, zwei Wochen später wird das Feld auch für die Öffentlichkeit freigegeben. «In der zweiten Oktoberhälfte öffnen wir dann noch das kleine Eisfeld», erklärt Geschäftsführer Willy Vogt. Das kleine Eisfeld misst 30 auf 44 Meter. Vogt sagt:

«Normalerweise hätten wir zu dieser Zeit Hochsaison bis zu den Sportferien.»

Normalerweise. Denn: Derzeit ist auf den beiden Eisfelder fast nichts los, da die Massnahmen zur Einschränkung der Coronapandemie den Betrieb weitgehend verhindern.

Kaum Nachfrage seitens der Schulen

Bis zum 13. Dezember konnte die KuBa Freizeitcenter AG noch einen fast normalen Betrieb mit entsprechendem Schutzkonzept anbieten. In dieser Zeit profitierte sie von der Nähe zu Basel. Weil dort die Kunsteisbahn bereits ab Ende November geschlossen war, wichen einige Vereine für ihr Training zwischenzeitlich nach Rheinfelden aus. Dann wurde der Betrieb allerdings auch hier zunächst auf 19 Uhr beschränkt und ab dem

20. Dezember wurden die Massnahmen schweizweit derart verschärft, dass ein öffentlicher Eislauf – der die Haupteinnahmequelle der KuBa darstellt – und ein Trainingsbetrieb für Erwachsene nicht mehr möglich war.

Ganz alleine steht Willy Vogt auf dem Eisfeld. Bild: Horatio Gollin

«Im Moment dürfen nur noch Kinder sportliche Aktivitäten durchführen», sagt Vogt. Für Jugendliche unter 16 Jahren ist für Eishockey- und Eislaufvereine das Training unter Hygieneregeln erlaubt. Auch Schulen können die Kunsteisbahn nutzen. Die Nachfrage seitens der Schulen hält sich in Grenzen. «Wir hatten heute Morgen 16 Schüler inklusive Lehrer hier», meint Vogt und ergänzt:

«Normalerweise haben wir an einem Tag gestaffelt bis zu 300 Schüler.»

Die geringe Nachfrage rühre wohl daher, dass einerseits auf der Kunsteisbahn Einschränkungen gelten und andererseits den Schulen empfohlen wird, auf ausserschulische Aktivitäten zu verzichten.

Badisaison ging gerade noch gut – dem guten Sommer sei Dank

Der Betrieb ist jedes Jahr – auch ohne Corona – defizitär und kann nicht durch die Einnahmen finanzieren werden. Die Stadt Rheinfelden ist der Hauptunterstützer der KuBa mit Kunsteisbahn und Schwimmbad. Auch die benachbarten Gemeinden Kaiseraugst, Möhlin, Magden und Badisch Rheinfelden tragen zur Finanzierung bei.

Willy Vogt vor der Badi-Eröffnung 2018.

Bild: Dennis Kalt

«Im Sommer haben wir das Strandbad auch erst später öffnen können. Es ist aber noch gut ausgegangen, weil es kein schlechter Sommer war», sagt Vogt. Nur das Winterhalbjahr betrachtet, fällt aber ungefähr die Hälfte der Einnahmen aus. «Wir sind froh, dass wir Kurzarbeit anmelden konnten», meint Vogt. Normalerweise werden acht Mitarbeitende in zwei Schichten von morgens bis spät in die Nacht beschäftigt. «Zurzeit ist es so, dass wir an manchen Tagen erst auf den Nachmittag öffnen und spätestens um 20.30 Uhr endet die Arbeitszeit», erklärt Vogt.

Saisonschluss wird wohl vorgezogen

Im vergangenen Jahr wurden 2,3 Millionen Franken in den Ausbau des Garderoben- und Verwaltungsgebäudes der Kunsteisbahn investiert. «Wenn man so viel Geld für die Infrastruktur ausgegeben hat, erhofft man sich nicht so einen Lockdown, wo man die neu erstellte Infrastruktur gar nicht richtig nutzen kann», meint Vogt. In dieser Saison wird es dazu wohl auch nicht mehr kommen. «Da müssten schon sehr kurzfristig Lockerungen kommen», sagt Vogt.

Selbst wenn die Öffnung ab 1. März wieder möglich wäre, «machen wir quasi schon wieder zu.» Das Saisonende ist für den 7. März geplant, womöglich wird es aber eine Woche vorgezogen. Vogt blickt bereits auf die neue Strandbadsaison und hofft, dass wenigstens dort ein Saisonstart am 13. Mai möglich wird. Planmässig soll die Kunsteisbahn dann am 25. September wieder öffnen.