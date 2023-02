Rheinfelden «Was ein Spass»: Popstar Luca Hänni dreht auf der «Kunschti» ein paar Runden auf dem Eis Der Popstar und Juror der SRF-Castingshow «Stadt Land Talent» tauchte mit einem Fernsehteam überraschend in Rheinfelden auf. Und verspürte den grossen Plausch daran, seiner Fangemeinde zu beweisen, dass er auch auf Schlittschuhen eine gute Figur macht. Im Fernsehen wird das Material aber erst im März zu sehen sein.

Luca Hänni war auf der Eislaufbahn in Rheinfelden zu Gast und drehte ein paar Runden auf Schlittschuhen. Screenshot: Instagram/@lucahaenni1

Prominenter Besuch im Zähringerstädtchen: Popstar Luca Hänni war in Rheinfelden auf Stippvisite und drehte, unbemerkt von der Öffentlichkeit, auf der Kunsteisbahn ein paar Runden.

«Was ein Spass heute beim Dreh für ‹Stadt Land Talent›», schreibt Hänni auf seinem Instagram-Account, auf dem er ein Video von seinen Runden auf dem Eis gepostet hat. Lachend fragt er die Followerinnen und Follower seines Accounts, wann sie zum letzten Mal auf den Schlittschuhen gestanden hätten. Er selbst hat dem Anschein nach Übung darin, so gekonnt wie er sich auf den Kufen bewegt.

Dreharbeiten für das Finale von «Stadt Land Talent»

Das Schweizer Radio und Fernsehen sowie Hännis Management bestätigen, dass sich der Juror der SRF-Castingshow «Stadt Land Talent» in Rheinfelden aufgehalten hat. «Die Dreharbeiten fanden für das Finale statt», sagt Nadine Gliesche, SRF-Mediensprecherin. Sonst will sie aber keine Details zum Dreh preisgeben. SRF strahlt das Finale am 25. März aus.

Schon publik wurde indes, dass die Rheinfelder Tänzerin Alicia Lehmann in der aktuellen Staffel von «Stadt Land Talent» mitmacht. Womöglich war das ja der Hintergrund von Hännis Besuch auf der «Kunschti». Auch für Betriebsleiter Willy Vogt kam dessen Besuch überraschend.