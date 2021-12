Wenn eine Gemeinde den Steuerfuss senkt, sollte man meinen, alle wären dafür und sagten Ja. Nicht aber in Rheinfelden, wo an der Budgetgmeind am Mittwoch der örtlichen SP die vom Gemeinderat beantragte Absenkung von 95 auf 90 Prozent zu weit ging. Sie beantragte, den Steuerfuss nur auf 93 Prozent zu reduzieren – doch die Stimmbürger zogen nicht mit.