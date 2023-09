Rheinfelden Kundschaft sauer, Anwohnende auf den Barrikaden: Beim Denner-Quartierladen bleiben die Fronten verhärtet Ein Ende des Dauerknatsches um den Rheinfelder Quartierladen ist nicht in Sicht. Der freiwillige Verzicht auf die Sonntagsöffnung hat die Kritikerinnen und Kritiker nicht besänftigen können. Noch immer sind 13 Einwendungen gegen den Betrieb hängig. Jetzt liegt der Ball wieder beim Stadtrat.

Drei Monate sind vergangen, seit dem Entscheid des Discounters Denner, auf die Öffnung seiner Filiale im Rheinfelder Robersten an Sonn- und Feiertagen zu verzichten. Doch die Kundschaft des Quartierladens kann sich mit dem neuen Zustand nicht anfreunden. Eine Kundin sagt: «Das ist ein Skandal, was man dem Denner angetan hat. Ich bedauere das sehr.» Und schiebt nach: «Die, die gegen den Laden wettern und vorgehen, werden auch mal alt und sind dann auf einen nahen Quartierladen angewiesen.»

«Wir haben die offenen Sonntage immer sehr genossen, aber jetzt komme ich weniger hierher», sagt ein zweiter Kunde, in Rheinfelden aufgewachsen und im Robersten-Quartier daheim. Er meint: «Der Denner ist ein toller Laden, der viel fürs Quartier und dessen Belebung getan hat.»

«Sonntag geschlossen» steht jetzt an der Denner-Filiale im Rheinfelder Robersten-Quartier. Bild: Hans Christof Wagner

Aber so manche meinen, dass es zu viel der Belebung war. Seit etwa einem Jahr schwelt der Dauerzwist um den Laden, dem sogar schon einmal die Zwangsschliessung gedroht hatte.

Und auch der freiwillige Verzicht auf die Sonntagsöffnung hat den Kritikerinnen und Kritikern den Wind nicht aus den Segeln genommen. Sind doch gegen das zweite, im Sommer aufgelegene Baugesuch, das durch die neuen Öffnungszeiten erforderlich machte, erneut sechs Einwendungen eingegangen, wie Stadtschreiber Roger Erdin erklärt.

«Es handelte sich um eine Unterlagenergänzung und eine Anpassung des bisherigen, ersten Gesuchs», so Erdin. Dies hatte bereits Anfang Jahr öffentlich aufgelegen und sieben Einwendungen dagegen geweckt.

Die Kritiker des Ladens störten sich aber nicht nur an dessen früherer Öffnung an Sonn- und Feiertagen. Auch die Parksituation bringt sie in Rage. Etwa, dass Kundinnen und Kunden ihre Autos auf der Strasse oder umliegenden Privatgrundstücken abstellten und so Anwohnende störten.

Noch immer nur neun Parkplätze vor dem Laden

Das zu lösen, ist auch Gegenstand des im Sommer aufgelegenen, zweiten Baugesuchs. Geplant ist, rund um den Laden 16 Parkfelder vorzusehen – fünf entlang der L’Orsa-Strasse und elf entlang der Lindenstrasse. Aber noch sind es aktuell nur neun. Ein Augenschein belegt: Die Parkplätze sind heiss umkämpft.

Im Oktober 2022 überreichten Franziska Wüthrich, Ursula Köfer und Sabine Dagrada Stadtschreiber Roger Erdin Unterschriften zum Erhalt des Ladens. Bild: Dennis Kalt

Und eben – bei den neuerlichen sechs Einwendungen gegen das zweite Baugesuch scheinen sich die Einwenderinnen und Einwender an anderen Punkten zu stören. An was genau, ist weder von der Stadt noch von Denner in Erfahrung zu bringen – unter Verweis auf das noch laufende Verfahren.

«Das Baugesuch und die Eingaben werden sorgfältig geprüft, ehe der Gemeinderat darüber entscheiden wird», teilt Erdin mit. Und meint damit auch die sieben Einwendungen, die gegen das erste Baugesuch eingegangen sind. Die sind nämlich auch noch hängig.

Denner-Mediensprecher Thomas Kaderli hält sich bedeckt, sagt aber doch: «Die vielen Rückmeldungen unserer Kundinnen und Kunden zeigen, dass eine Nachfrage nach flexibleren Öffnungszeiten besteht. Denner und die Inhaberfamilie bedauern daher sehr, dieses Kundenbedürfnis nicht erfüllen zu können», sagt er, anspielend auf das Ende der Sonntagsöffnung der Filiale im «Robersten».