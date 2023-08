Rheinfelden Klassische Musik vor einmaliger Kulisse: Das «Open Classics»-Festival geht in die zweite Runde An drei Abenden präsentiert das «Hochrhein Musikfestival» in Rheinfelden klassische Musik: von der Operetten-Gala über Konzerte lokaler Ensembles bis hin zu live vertonten Stummfilmklassikern von Charlie Chaplin.

Nach der zauberhaften Sommernachtsstimmung und zwei ausverkauften Konzerten bei der ersten Ausgabe geht das Rheinfelder Klassik-Open-Air-Projekt «Open Classics» in die zweite Runde: An drei Abenden vom Donnerstag, 17. August bis Samstag, 19. August präsentiert das Organisationsteam klassische Konzerte auf dem Inseli in Rheinfelden.

Das diesjährige Festival wird mit einer «Operetten-Sommernachtsgala ohne Worte» eröffnet. Auf dem Programm stehen schwärmerischer Operettenglanz sowie verführerische Akkordeonklänge aus Argentinien und Frankreich mit der charismatischen und mitreissenden Solistin Ksenija Sidorova und dem Sinfonie Orchester Biel Solothurn unter der Leitung von Yannis Pouspourikas.

Auch lokale Ensembles auf der Bühne

Der zweite Abend steht unter dem Motto «Open Stage» und präsentiert drei lokale Amateur- und semi-professionelle Ensembles: das Celloensemble «UkrCello» mit Musikstudierenden aus der Ukraine, das Philharmonische Orchester Basel sowie die AEW Concert Brassband Fricktal.

2022 fand das Festival «Open Classics» erstmals statt – jetzt gibt es auf dem Rheinfelder Inseli wieder drei Konzertabende. Bild: Benno Hunziker / Aargauer Zeitung

Am letzten Abend können die Besucherinnen und Besucher einen Filmabend mit Live-Orchesterbegleitung und dem wohl berühmtesten Komiker aller Zeiten erleben – Charlie Chaplin. Unter der Leitung von Anthony Gabriele präsentiert das «City Light Symphony Orchestra» Stummfilme von Charlie Chaplin mit Original-Livemusik. Gezeigt werden die Filmklassiker «The Adventurer» aus dem Jahr 1917 und «The Circus» von 1928.

Die Konzerte am Donnerstag, 17. August und Samstag, 19. August werden jeweils durch eine «Ouverture regional» eröffnet, bei der begabte Solistinnen und Solisten der Musikschule Unteres Fricktal im Zentrum stehen.

Eine unverwechselbare Kulisse mitten im Rhein

Im August 2022 veranstaltete das «Hochrhein Musikfestival» erstmalig das Festival auf dem Rhein-Inseli zwischen den beiden Rheinfelden. Die einzigartige Lage mitten im Rhein und die natürliche Begrenzung der bespielbaren Fläche machen den Ort zu einer unverwechselbaren Open Air-Bühne. «Die Verbindung von klassischer Musik und dem unmittelbaren Naturerlebnis werden beim ‹Open Classics› am Rhein für unvergessliche Konzerte sorgen», heisst es in einer Mitteilung.

Für die zweite Ausgabe hat das «Hochrhein Musikfestival»-Team verschiedene Optimierungen vorgenommen. Unter anderem werden die Platzbelegung und die Positionierung der Leinwände für das Filmmusikkonzert angepasst, sowie das Sound-System und Lichtverhältnisse verbessert, heisst es weiter.

Bei unsicheren Witterungsverhältnissen werden die Konzerte in den Bahnhofsaal Rheinfelden verlegt. (az)