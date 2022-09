Rheinfelden «Jedes Kilowatt zählt»: Dunkle Gefahr sorgt an Fricktaler Wirtschaftsforum für Rekordteilnehmerzahl Explodierende Preise und eine Sparkampagne des Bundes: Kaum ein Thema ist dieser Tage brisanter als ein drohender Stromengpass. Ostral-Chef Lukas Küng lieferte in einem vollen Bahnhofsaal in Rheinfelden Einblicke, wie Netzabschaltungen verhindert werden können und wie es um die Gefahr einer Strommangellage bestellt ist.

Diskutierten über den Stromengpass: Ostral-Chef Lukas Küng, AEW-CEO Marc Ritter, Unternehmer Michael Seeholzer, Grüne-Nationalrätin Florence Brenzikofer und SVP-Ständerat Hansjörg Knecht (v.l.). Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Gewartete Atomkraftwerke in Frankreich, gedrosselte Gasströme aus Russland, die Trockenheit in Mitteleuropa – mit Hinblick auf den energieintensiven Winter braut sich derzeit ein Unwetter zusammen, das einen Namen trägt: «Strommangellage».

Die Aktualität und Brisanz dieser Thematik führte am Wirtschaftsforum von Fricktal Regio im Rheinfelder Bahnhofsaal am Donnerstagabend zu einer Rekordzahl von 200 Besuchenden. Sie alle wollten hören, was die geladenen Energie-Experten zur Stromversorgung zu sagen hatten.

Schadenspotenzial von 200 Milliarden Franken

Einen Einblick, wie ernst die Lage ist, lieferte Lukas Küng. Seit anderthalb Jahren ist er Kommissionsleiter der Organisation für Stromversorgung in Ausserordentlichen Lagen (Ostral). Gleichzeitig ist der Ostral-Chef als Geschäftsführer der Primeo Netz AG tätig. Küng sagte:

«Mein Stellenpensum bei der Ostral beträgt eigentlich 10 Prozent. Zurzeit sind es aber effektiv 100.»

Das Risiko einer Strommangellage, sei real. Und es sei gross. Gemäss einer Studie des Bundesamts für Bevölkerungsschutz (Babs) aus dem Jahr 2020 ist es das grösste Risiko der Schweiz. In seiner Analyse taxierte das Babs die Häufigkeit des Auftretens einer Strommangellage auf einmal pro 30 Jahren.

Ebenso mit 30 Jahren wurde das Wahrscheinlichkeitsintervall für eine Pandemie geschätzt. Nur: Während das Babs der Pandemie ein Schadenmass von 100 Milliarden Franken einräumt, fällt dieses für eine Strommangellage doppelt so hoch aus.

Bei einer Strommangellage, so Küng, sei das Ostral für die Vorbereitung und Umsetzung der Massnahmen verantwortlich, um noch einschneidendere Massnahmen oder gar einen Blackout zu verhindern. Im Fall einer Mangellage steht ein vierstufiges Massnahmenpaket bereit.

Auf Stufe 1 käme es zunächst zu Sparappellen, durch die Einsparungen von fünf Prozent erreicht würden, es folgten auf Stufe 2 zwingende Verbrauchseinschränkungen – Pools, Saunen, Rolltreppen – via bundesrätlicher Verordnung, durch die rund zehn Prozent eingespart würden.

Kontingentierung für Knecht kaum vorstellbar

Neu 2021 hinzugekommen sind Kontingentierungen für Grossverbraucher mit mehr als 100 Megawattstunden pro Jahr. Küng sagte:

«Bis Ende November 2021 informierten über 600 Schweizer Verteilnetzbetreiber ihre über 30’000 Stromgrosskunden über diese Massnahme.»

Massnahmen der Kontingentierungen, mit denen sich nochmals zwischen 5 und 15 Prozent einsparen liessen, habe man eingeführt, um die temporären Netzabschaltungen einzelner Quartiere zu verhindern. «Denn das würde die Wirtschaft hart treffen», sagte Küng.

Ein Beispiel hierfür liefert etwa die Knecht Mühle AG in Leibstadt. Denn deren Geschäftsführer und Mitinhaber Hansjörg Knecht hatte am Wirtschaftsforum Mühe, sich eine Kontingentierung für seine Mühle vorzustellen, die täglich Mehl für das Brot von 400’000 Personen herstellt. Er sagte:

«Das geht nicht, unsere Maschinen laufen rund um die Uhr.»

Deswegen, so der SVP-Ständerat, setze er auf ein Stromaggregat, das für den Notfall zum Einsatz kommt.

Sicher auch dann, wenn es auf Stufe 4 zu rotierenden Netzabschaltungen kommen würde. Hier, so Küng, gäbe es zwei Szenarien. Einmal ein vierstündiger Unterbruch, gefolgt von einer achtstündigen Versorgung pro Teilgebiet; oder im Extremfall, ein vierstündiger Unterbruch, gefolgt von einer vierstündigen Versorgung.

Marc Ritter, CEO der AEW Energie AG, rief auf die Frage, was jeder einzelne kurzfristig gegen eine Mangellage unternehmen könne, zur Solidarität auf. «Ein Grad weniger heizen spart, etwa sechs Prozent an Energie ein», sagt er und schob nach: «Jedes Kilowatt zählt.»