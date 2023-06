Rheinfelden In 120 Marathons der deutschen Grenze entlang: Deutschland-Umrunderin trifft auf Schweiz-Umrunder Die Berliner Lauf-Influencerin Joyce Hübner will in 140 Tagen 5200 Kilometer zurücklegen. Auf ihrer 46. Etappe zwischen Laufenburg und Grenzach begleitet sie der Rheinfelder Roland Gröflin – bei diesem kommen Erinnerungen an ein früheres Projekt hoch, bei dem er 2000 Kilometer entlang der Schweizer Grenze lief.

Hatten sichtlich Spass bei ihrem Aufeinandertreffen: Roland Gröflin und Joyce Hübner auf der Rheinbrücke in Rheinfelden. Bild: zvg

Schon seit Anfang Mai ist Joyce Hübner aus Berlin unterwegs: In 140 Tagen möchte sie 120 Marathons absolvieren und dabei ganz Deutschland immer der Grenze nach umrunden. 120 mal 42 Kilometer: Das sind stolze 5200 Kilometer. Am vergangenen Samstag war sie auch am Oberrhein unterwegs. Und wie sollte es anders sein: Auf ihrer Etappe von Laufenburg nach Grenzach wurde sie von Roland Gröflin aus Rheinfelden begleitet; er, der 2020 in zwei Monaten laufend die ganze Schweiz umrundet hat.

Wir erinnern uns: im August und September 2020 lief Roland Gröflin bei seinem Projekt «RUDS22» in zwei Monaten und 2000 Laufkilometern der gesamten Schweizer Grenze entlang. Dies für einen guten Zweck. Für jeden seiner Schritte hat er Spenden gesammelt für die Laureus-Stiftung Schweiz. Diese setzt sich über soziale Sportprojekte dafür ein, die Chancengleichheit junger Menschen zu verbessern und Präventionsarbeit zu leisten.

Start- und Zielort war damals Rheinfelden. Diesen Frühling erfuhr Gröflin vom Projekt der Berlinerin Joyce Hübner. Gröflin sagt hierzu: «Für mich war sofort klar, dass ich Joyce treffen und sie bei ihrem Lauf auf einer Etappe dem Rhein entlang begleiten will.»

Auf der Brücke kommt es zum Fotoshooting

Am Samstag war es dann so weit: Joyce Hübner startete um 7 Uhr morgens in Laufenburg zu ihrer 46. Etappe. Begleitet wurde sie neben Gröflin von einer Vielzahl von Läufererinnen und Läufern, darunter auch einige aus dem Laufclub «Gazellen», in dem Gröflin Mitglied ist.

Auf der Rheinfelder Rheinbrücke, an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz, kam es dann zum Fotoshooting der beiden Ausdauersportler. Lustigerweise hatte Hübner, angekommen auf der Rheinfelder Rheinbrücke, ziemlich genau 2000 Kilometer ihres Weges zurückgelegt – wie Gröflin damals im Jahr 2020 auch.

Erinnerungen an die Schweiz-Umrundung kommen hoch

Hübner und Gröflin (beide vorne) wurden von einigen Läuferinnen und Läufern begleitet. Bild: zvg

Eigentlich wollte Gröflin in Rheinfelden aus dem Lauf aussteigen. Er liess sich dann aber doch überreden, den ganzen Marathon bis nach Grenzach mitzulaufen. Und so war es am Schluss eine Gruppe von sieben Läuferinnen und Läufern, die an diesem Tag die komplette Marathonstrecke von 42,195 Kilometer absolvierte.

«Es war ein tolles Erlebnis, Joyce auf dieser Etappe zu begleiten. Ich drücke ihr ganz fest die Daumen, dass sie ihr Ziel von 120 Marathons schafft», resümierte Gröflin den langen Tag. Und sicherlich waren bei ihm in diesen Tagen wieder einige seiner vielen Erinnerungen an sein Projekt «RUDS22» gedanklich ganz nah. (az)