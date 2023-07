Rheinfelden «Immer wieder brenzlige Situationen»: Autolenker ärgert sich über A3-Baustelle – das Astra reagiert Bis jetzt schien der Plan des Bundesamts für Strassen aufzugehen: Trotz einer komplizierten Grossbaustelle bei der Autobahnausfahrt Rheinfelden-Ost kam es kaum zu grösseren Rückstaus. Anders diese Woche. Jetzt reagiert das Astra.

Eigentlich hatte alles ganz gut begonnen. Seit rund vier Monaten laufen die Bauarbeiten für die Umgestaltung des Autobahnanschlusses Rheinfelden-Ost. Der Kreisel an der Riburgerstrasse wird dabei zu einer Kreuzung mit Lichtsignalanlage umgebaut. Ebenfalls mit einer Ampel ausgerüstet wird der Knoten an der Dr. Max-Wüthrich-Strasse wenige Meter weiter.

Ein spezielles Augenmerk hat das Bundesamt für Strassen (Astra) bei den Bauarbeiten auf die Stausituation – denn der Rückstau bei der Baustelle soll möglichst nicht bis auf die Autobahn reichen. «Die ergriffenen Massnahmen wirken», zog das Astra noch vor wenigen Wochen eine positive Zwischenbilanz.

Pendler nimmt lieber die Hauptstrasse

Und jetzt das: Diese Woche kam es gleich mehrmals zu grossen Rückstaus. Betroffen war jeweils die Fahrtrichtung Zürich. Einmal reihte sich fast bis zur Ausfahrt Rheinfelden-West – also fast vier Kilometer weit – Auto an Auto auf dem Pannenstreifen. «Das sind unhaltbare Zustände», ärgert sich ein Pendler, der die Baustelle täglich passieren muss, gegenüber der AZ. «Da kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen.» Er selbst fahre auf seinem Weg vom Baselbiet an seinen Arbeitsort in Möhlin deshalb inzwischen lieber über die Hauptstrasse statt die Autobahn.

Der eingesetzte Verkehrsdienst wurde instruiert, den Verkehr von der Ausfahrt zunehmend zu priorisieren. Bild: Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Astra-Sprecher Samuel Hool bestätigt auf Anfrage, dass es mehrmals Rückstaus gab. Der Stau lasse sich auf die neue Bauphase zurückführen, die im Anschluss an die Wochenendsperrung gestartet ist. «Mit der neuen Bauphase, bei der ein Teil der Ausfahrtsspur saniert wird, hat sich der Stauraum auf der Rampe hoch zum (ehemaligen) Kreisel an der Riburgerstrasse etwas verkleinert. Damit staut sich der Verkehr schneller in die Ausfahrt zurück», erklärt Hool.

Verkehrsdienst ist sensibilisiert

Das Astra habe dazu vereinzelt Rückmeldungen erhalten – und ergreift nun Massnahmen: «Der eingesetzte Verkehrsdienst wurde auf die Situation sensibilisiert. Er wurde instruiert, den Verkehr von der Ausfahrt zunehmend zu priorisieren, sollte er sich bis zur 180-Grad-Kurve zurückstauen. Weiter beobachten wir die Lage», sagt Hool.

Auch bei der Stadt seien in den vergangenen Tagen Rückfragen aus der Bevölkerung eingegangen, sagt Stadtschreiber Roger Erdin. «Dabei muss man aber berücksichtigen, dass der Umbau des Anschlusses bei laufendem Verkehr eine anspruchsvolle Aufgabe ist und aus unserer Sicht alles unternommen wird, damit der Verkehr möglichst flüssig gehalten wird.» Zuletzt sei etwa auch am Wochenende und in der Nacht, bei reduziertem Verkehrsaufkommen, intensiv gearbeitet worden.