Rheinfelden Immer sauber und frisch zu jeder Zeit: Das unternimmt die Stadt, damit die Qualität des Hahnenwassers stimmt Eigene Untersuchungen monatlich und einmal pro Jahr die grosse durch den Kanton – Rheinfelden hat sein Trinkwasser laufend im Blick und lässt sich das auch etwas kosten. Dabei ist die Stadt in einer vergleichsweise bequemen Lage: Das kostbare Nass strömt so rein aus dem Untergrund, dass es nicht weiter behandelt werden muss.

Dass das Leitungswasser immer fliesst, wird oft als selbstverständlich erachtet. Doch Gemeinden müssen dafür grossen Aufwand leisten. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Rheinfelderinnen und Rheinfelder duschen gerne etwas länger oder lassen die Waschmaschine öfter laufen als andere. Denn während ein typischer Schweizer Haushalt etwa 160 Liter Trinkwasser pro Person und Tag verbraucht, sind es in Rheinfelden laut Brunnenmeister Josef Grasser rund 200 Liter.

13'500 Einwohnerinnen und Einwohner aus Rheinfelden hängen an der städtischen Wasserversorgung. Weitere profitieren davon, sofern sie in den Nachbargemeinden Kaiseraugst, Magden und Rheinfelden/Baden wohnen. Denn diesen hilft Rheinfelden bei Knappheit mit Trinkwasser aus. Davon hat die Stadt auch reichlich. Nicht einmal in den Supersommern 2003, 2018 und 2019 sass sie auf dem Trockenen.

Stadt sitzt auf mächtigem Grundwasserstrom

Zu mächtig ist dafür der Grundwasserstrom des Rheins, auf dem die Stadt sitzt, der aber keine Verbindung mehr zum Fluss besitzt. So konserviert und geschützt vor Verunreinigungen gelangt das kostbare Nass rein genug an die Oberfläche, dass es nicht behandelt werden muss. Allein das Erdreich reicht als Filter aus. Andere Fricktaler Gemeinden müssen da mehr investieren. Grasser sagt:

«Wir sind in der glücklichen Lage, das nicht durchführen zu müssen, weil das ja immer auch ein Kostenpunkt ist. Und wir hoffen, dass das auch so bleibt.»

So sind die Rheinfelder Wasserwerte auch auf der Website www.trinkwasser.ch aufgeschaltet – was längst nicht für alle Fricktaler Gemeinden gilt: Mikrobiologische und chemische Messwerte – alles liegt dort im grünen Bereich. Der Nitrat-Wert rangiert mit durchschnittlich sechs Milligramm pro Liter weit unter dem Grenzwert von 25.

In den Pumpwerken und Reservoirs der Stadt Rheinfelden, hier das Reservoir Steppberg, lagert das kostbare Nass. zvg

Zwar ist die Mineralisation, also der Anteil von Kalzium und Magnesium, vergleichsweise niedrig, dafür gilt das Rheinfelder Wasser als hart, aber mit 26 französischen Härtegraden auch nur mässig.

Wasser wird monatlich untersucht

Rheinfelden weiss so gut über sein Wasser Bescheid, weil es die Stadt monatlich auf eigene Initiative hin untersuchen lässt – zusätzlich noch zum grossen Wasserbild im Auftrag des Kantons einmal jährlich, dessen Werte die Stadt immer auch publizieren muss. Aber warum der Aufwand, wenn es doch schon so sauber aus dem Boden kommt? Grasser sagt:

«Wir gehen so auf Nummer sicher und machen mehr, weil wir gegenüber den Nachbargemeinden, die wir beliefern, eine Verpflichtung haben.»

Im Zwischenbehälter des Grundwasserpumpwerks Heimenholz kommt das Wasser von oben. zvg

Auch auf den Chlorothalonil-Wert, den Rückstand aus Pflanzenschutzmitteln, hat die Stadt ein Auge. Grasser räumt auch ein:

«Ja, wir haben Chlorothalonil im Wasser drin und es ist nachweisbar.»

Da momentan aber kein gesetzlicher Grenzwert für den womöglich krebserregenden Stoff besteht, gebe es kein Handlungszwang für die Stadt. Dennoch lasse Rheinfelden das Wasser weiterhin auf Chlorothalonil untersuchen, um für die Zukunft gewappnet zu sein.

Persönlich ist Brunnenmeister Grasser ein Hahnenwasser-Trinker. Das 9-Liter-Pack Mineralwasser, das der Bund als Notvorrat für zu Hause empfiehlt, bleibt bei ihm oft so lange unberührt, dass er es entsorgen muss – der abgelaufenen Mindesthaltbarkeit wegen.