Rheinfelden Im Unverpackt-Laden gibt es bald auch Mittagessen und Take-away: «Ich lebe, was ich mache» Sie hat sich ihren Traum erfüllt: Seit vier Monaten führt Sibylle Probst in der Rheinfelder Altstadt den Unverpackt-Laden «Froh-Natur». Nun möchte sie das Angebot ausbauen: Schon bald soll es im Laden auch frisches Brot, Birchermüesli oder Zmittag geben – zum vor Ort essen oder auch mitnehmen.

Sibylle Probst (49) hat in Rheinfelden den Unverpackt-Laden «Froh-Natur» eröffnet und möchte dort ab Frühsommer auch Mittagessen, Zmorge, Znüni und Take-away anbieten. Nadine Böni / «Aargauer Zeitung»

Lebensmittel – und zwar unverpackt, biologisch, lokal und saisonal. All das möchte Sibylle Probst mit ihrem Unverpackt-Laden «Froh-Natur» nach Rheinfelden bringen. Mitte Dezember hat sie den Laden an der Geissgasse eröffnet. Schon ihre Vorgängerin Brigitta Fend hatte am Standort einen Unverpackt-Laden geführt, diesen aber im Herbst 2022 aufgegeben.

Mit dem Neustart ist Sibylle Probst zufrieden. Den Umsatz im Laden konnte sie von Monat zu Monat steigern. «Ich glaube, die Menschen sind bereit für unverpackte Produkte», sagt sie.

Die 49-Jährige wohnt mit ihrer Familie seit zehn Jahren in der Altstadt und hat rund fünf Jahre im Bioladen am Obertorplatz gearbeitet. «Dort habe ich mir die Werkzeuge für den Lebensmittelverkauf angeeignet», sagt sie. Und sie hat gemerkt, wie viel es ihr bedeutet, Produkte zu verkaufen, hinter denen sie voll und ganz stehen kann: «Ich lebe, was ich mache.»

Zum Laden kommt ein Bistro mit Take-away

Zum Angebot im «Froh-Natur» Laden gehören Öl, Essig, Teigwaren, Reis, Nüsse und Hülsenfrüchte genauso wie Tee, Kaffee, Kräuter und Gewürze sowie frisches Gemüse und Früchte. Ebenso Produkte des täglichen Bedarfs wie Zahnpasta, Reinigungsmittel oder Körperpflegeartikel.

Aber nicht nur das: «Die Lebensmittel zu verkaufen, ist mir zu wenig. Ich möchte sie auch verarbeiten», sagt Probst. Schon jetzt bietet sie im Laden unter anderem Sauerteigbrot oder Bananenbrot an, kocht einfache Mittagessen oder auch mal eine Wähe oder einen Kuchen. Zuletzt, vor Ostern, verkaufte sie mehrere Kilogramm frischen Zopf. «Um diesen zu backen, habe ich extra eine Nachtschicht eingelegt», sagt sie lachend.

Nun plant Sibylle Probst, das Angebot noch deutlich zu erweitern: Der Laden soll mit einem Bistro samt Take-away ergänzt werden. Die Kundinnen und Kunden können dann, wie bei den Unverpackt-Produkten, ihre eigenen Behälter mitbringen oder sie im Laden beziehen.

Crowdfunding erfolgreich abgeschlossen

«Mein Ziel ist es, kulinarisch feines Essen, einfach saisonal gekocht in lockerer, gemütlicher Atmosphäre anzubieten», sagt Sibylle Probst. Um die Idee umsetzen zu können, braucht der Laden allerdings eine neue Einrichtung, eine konforme Küche mit Kaffeemaschine, Herd sowie Backofen etwa oder auch einen Kühlraum für Früchte und Gemüse.

Probst hat deshalb im letzten Jahr ein Crowdfunding für den Umbau gestartet. Innerhalb weniger Wochen kamen fast 32’000 Franken zusammen. Nun ist das Projekt ausgearbeitet und das Baugesuch liegt auf. Sibylle Probst hofft, dass sie im Frühsommer loslegen kann.