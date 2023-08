Rheinfelden Im «Schützen» wird das Kulturangebot wieder hochgefahren – das lockt sogar einen ehemaligen «Tatort»-Kommissar an Mit Doritt Härtel als neuer Kulturbeauftragten und dem frisch renovierten Schützenkeller sollen Musik, Theater, Literatur und Humor im Rheinfelder «Schützen» wieder zelebriert werden. Nach der Wiedereröffnung des Hotels warten nun einige Highlights auf das Publikum.

Der altehrwürdige «Schützen» an der Rheinfelder Bahnhofstrasse ist nicht nur Hotel und Klinik, sondern auch Kulturlokal. Dies zeigt sich in den Bemühungen, neben den Hotelräumlichkeiten auch den Schützenkeller einer umfassenden Auffrischung zu unterziehen. Erst am 1. Juni hat das Hotel nach einer vierjährigen Umbauphase feierlich wiedereröffnet.

Die letzten Anpassungsarbeiten laufen, dann ist auch der Schützenkeller bereit, die ersten Kunst- und Kulturschaffenden zu empfangen. Neben einem Rollstuhllift wurden die Infrastruktur und das Inventar erneuert sowie eine neue Bar eingebaut.

Der Schützenkeller ist jetzt rollstuhlgängig. Bild: Mira Güntert

«Wir sind Hoteliers und Gastgeber, aber das Wissen, wie man Kulturschaffende zu sich holen kann, hat uns gefehlt», sagt Martin Sonderegger, Direktor Hotellerie und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung. Deshalb habe man sich entschieden, mit Doritt Härtel erstmals eine Kulturbeauftragte ins Boot zu holen.

Seit Juli 2022 zieht Härtel – sie studierte einst klassischen Gesang, Betriebswirtschaft und Politik und stand viele Jahre auf der Opernbühne – die Fäden rund um das kulturelle Angebot im «Schützen».

Die ehemalige Operndarstellerin Doritt Härtel freut sich aufs Programm. Bild: Mira Güntert

Mit einem Aussenblick und dem nötigen Netzwerk innerhalb der Nordwestschweizer Kulturlandschaft konnte Härtel bald Bewährtes und Neues aufspüren, das zum «Schützen» passen würde und umsetzbar ist. So kam ihr beispielsweise die Idee des «Tanztees» im prachtvollen Jugendstilsaal. «Solche Tanzveranstaltungen gibt es ja auch an anderen Orten, aber bei uns wird noch live Musik gemacht», sagt Härtel.

Kleinkunst im Schützenkeller

Auch die Kleinkunst ist Teil des Kulturprogramms im Hotel. Im Herbst soll mit der Reihe «Tadsch – Theater am Dienstag im Schützen» ein Kabarett-Format wiederbelebt werden. Den Anfang macht der Kabarettist René Sydow am 17. Oktober.

«Wir führen viele Veranstaltungen unter der Woche durch, um das Wochenendprogramm von anderen Veranstaltungen in Rheinfelden möglichst nicht zu konkurrenzieren», sagt Härtel. Man nehme damit ausserdem Rücksicht auf den Hotelbetrieb, da viele Gäste unter der Woche logieren würden.

Die neue Kulturbeauftragte betont aber, dass das Angebot für ein breit gefächertes Publikum ausgelegt sei. «Wir wollen damit Hotelgäste, Patientinnen und Patienten sowie allgemein kulturinteressierte Personen ansprechen.»

Musikanlässe beginnen schon bald

Für Musikbegeisterte geht es schon bald los. Am 21. August beginnen die «Monday-Night-Sessions» mit dem Trompeter Philip Lassiter. «Das erste Highlight ist dann sicher das 20-Jahre-Jubiläum vom Club Ja-ZZ», sagt Härtel. Vom 25. bis 27. August wird dieses mit einer dreiteiligen Konzertreihe gefeiert.

Die Technik im Schützenkeller wurde erneuert. Bild: Mira Güntert

Neben Musik und Theater möchte Härtel auch mit Lesungen und Vorträgen erste Akzente setzen. Im November kommt mit Charles Brauer ein ehemaliger «Tatort»-Kommissar nach Rheinfelden. Der frühere Ermittler, der bis 2001 in Hamburg Mordfälle und andere Verbrechen löste, lebt heute in Böckten BL und führt regelmässig Lesungen durch.

Auch die SRF-Sendung «Persönlich» macht Halt im «Schützen». Am 10. September wird diese live aus dem Gartenpavillon gesendet.