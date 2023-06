Rheinfelden Im Herbst geht es wieder auf: Die «Kronenhof»-Wirtinnen übernehmen das Bistro Salmen Der Rheinfelder Stadtrat vermietet das Bistro Salmen an der Marktgasse ab Oktober an Gabriela Anda und Antonietta Tonto. Die beiden sind im Städtli bereits bestens bekannt, führen sie doch seit gut vier Jahren den «Kronenhof».

Die Stadt ist fündig geworden: Der Stadtrat hat entschieden, das Bistro Salmen an der Marktgasse 10 an Gabriela Anda und Antonietta Tonto zu vermieten. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor. Anda und Tonto werden die Restaurationsräumlichkeiten bei der Stadtbibliothek demnach ab dem 1. Oktober dieses Jahres übernehmen.

Nachdem die aktuellen Betreiber den Mietvertrag für das Bistro bei der Stadtbibliothek gekündigt hatten, hat die Stadt Rheinfelden das Lokal an der Marktgasse zur Vermietung ausgeschrieben. Das Interesse war gross, über 40 Interessentinnen und Interessenten haben sich gemeldet. Schliesslich seien «verschiedene Bewerbungen mit unterschiedlichen Ideen und Betriebskonzepten für das als Bibliothekscafé konzipierte Lokal eingegangen», schreibt die Stadt.

Wirtinnen nutzen Synergien mit dem «Kronenhof»

An seiner Sitzung am Montag hat der Stadtrat nun entschieden, das Bistro im Haus zum Salmen an Gabriela Anda und Antonietta Tonto zu vermieten. Sie werden die Restaurationsräumlichkeiten bei der Stadtbibliothek ab 1. Oktober übernehmen. Gabriela Anda und Antonietta Tonto sind mit den Verhältnissen in der Altstadt bestens vertraut, führen sie doch seit Jahren erfolgreich den «Kronenhof» an der Marktgasse 8.

Sie sind in Rheinfelden bereits bestens bekannt: Gabriela Anda (links) und Antonietta Tonto führen seit gut vier Jahren den «Kronenhof». Jetzt übernehmen sie auch das Bistro Salmen. Bild: Marc Fischer

Die Übernahme des Bibliotheks-Cafés sei für sie «eine ideale Möglichkeit, ihr Angebot zu erweitern», heisst es in der Mitteilung. «Wir freuen uns sehr darauf, die Bibliotheksbesucherinnen und -besucher bewirten zu dürfen, und begrüssen unsere bisherige Kundschaft gerne auch am neuen Ort», lässt sich Antonietta Tonto zitieren.

Den «Kronenhof» werden die beiden Wirtinnen wie bisher weiterbetreiben. Sie verfügen bereits jetzt über einen externen Produktionsstandort, an welchem sie Speisen für das Bistro Salmen und für den «Kronenhof» herstellen können.

Lokalität soll bis im Herbst umgestaltet werden

Das Bibliotheks-Café wird am 1. Oktober wiedereröffnet. Bis dahin bleibt den neuen Betreiberinnen Zeit, dem Lokal einen neuen Namen zu geben, die Räumlichkeiten umzugestalten und im Austausch mit der Bibliothek das Betriebskonzept zu konkretisieren.

Sie werden auch die zur Stadtbibliothek gehörende Rheinterrasse bewirten, wo sich die Bibliotheksbesucherinnen und -besucher mit oder ohne Konsumation aufhalten können. «Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit», sagt Bibliotheksleiterin Isabelle Cladé. «Die Kombination von Literatur, Kultur und Kulinarik ist attraktiv und bietet viele Entwicklungsmöglichkeiten.» (az)