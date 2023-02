Rheinfelden «Ich bin auf sie hereingefallen»: Mann gibt Fremder 63'000 Franken – damit kranke Schwester in Belgrad operiert werden kann Ein 61-Jähriger aus dem Fricktal wird von einer 22-Jährigen aus Belgien angesprochen – und händigt ihr später ein halbes Vermögen aus. Vor dem Bezirksgericht Rheinfelden kommt es zur Verhandlung wegen gewerbsmässigen Betrugs. Für die Verteidigung ist klar: Der Privatkläger gab das Geld aus amourösen Absichten.

An mehreren Treffen gab ein pensionierter Fricktaler einer 22-Jährigen immer wieder Bargeld. AZ Archiv

Zuerst bat ihn die Fremde aus Belgien um 800 Euro, damit sie ihre Miete bezahlen könne. Dann, nur etwa zwei Monate später, um fünfstellige Beträge. Dies damit ihre Schwester, die an einem Hirntumor erkrankt sei, operiert werden könne. Das Erstaunliche: Der damals 61-Jährige Fricktaler händigte der damals 22-Jährigen in mehreren Tranchen eine Summe von 63'000 Franken aus – obwohl er die Wohnadresse der 22-Jährigen zuvor überprüfte und herausfand, dass sie dort gar nicht wohnte.

Die Staatsanwaltschaft sieht einen gewerbsmässigen Betrug vorliegen. So habe die Angeklagte ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und ein Lügenkonstrukt um die kranke Schwester errichtet. Dazu gehörte etwa, dass die Angeklagte dem Fricktaler die Handynummer des – vermeintlichen – Arztes gab, der ihre Schwester behandelte.

Angeklagte waren für Verhandlung freigestellt

Die Staatsanwaltschaft forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten sowie einen Landesverweis für acht Jahre. Angeklagt waren zwei weitere Personen wegen versuchten Betruges in Mittäterschaft. Dies durch ihr «Erscheinen und die Überwachungsaufgaben am Treffpunkt», an dem weitere Zahlungen erwirkt werden sollten. Für die Mittäter forderte die Staatsanwaltschaft bedingte Haftstrafen von fünf, respektive drei Monaten.

Die drei Angeklagten waren von der Verhandlung vor dem Bezirksgericht Rheinfelden dispensiert. Neben ihren drei Verteidigern erschien der Privatkläger. Gegenüber dem Gericht sagte er, dass er jemand sei, der anderen gerne helfe, wenn er könne. Er schob nach:

«Ich bin auf ihre Geschichte auf der ganzen Breite hereingefallen. Ich hätte misstrauischer sein sollen.»

Er erzählte auch, dass er mit dem entsprechenden Arzt einer Privatklinik in Belgrad, von dem er die Handynummer durch die Angeklagte erhalten hatte, telefoniert habe. Der Arzt sprach Hochdeutsch und sei ihm vertrauenswürdig vorgekommen. «Vielleicht war es tatsächlich ein Arzt, der eine falsche Geschichte erzählte», so der Privatkläger, der seine 63’000 Franken zurückforderte.

Wie der Privatkläger an der Verhandlung zugab, habe er einige Monate zuvor einer Dame aus Rumänien einen vierstelligen Betrag ausgehändigt. Einer der Verteidiger sagte in seinem Plädoyer über den Privatkläger denn auch:

«Er scheint grosszügig gegenüber Damen zu sein.»

So interpretierte der Verteidiger hinter der Überweisung der Geldbeträge durch den Privatkläger «amouröse Absichten». Er habe sich sehenden Auges in die Situation manövriert. Dementsprechend deutet die Verteidigung auch die Aussage des Privatklägers, die er gegenüber der Polizei zuvor machte: «Wenn ich mein Geld nicht zurückbekomme, habe ich halt Pech gehabt.»

Davon abgesehen argumentierte die Verteidigung, dass die Staatsanwaltschaft das Anklageprinzip verletzt habe. Etwa beschreibe die Staatswaltschaft gar nicht, worin der Irrtum, der durch die Angeklagte herbeigeführt worden sei, konkret bestanden habe.

Das Gerichtspräsidium sah dies ähnlich. Es sprach die Angeklagten frei.