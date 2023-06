Rheinfelden «Humanitäre Hilfe ist notwendiger denn je»: Die «Odd Fellows» treffen sich in der Zähringerstadt zum Sommerlager Die «Odd Fellows» sind eine internationale Vereinigung, politisch und konfessionell ungebunden. Das Eidgenossen-Lager ist das wichtigste logenübergreifende Bindeglied für die Mitglieder in der Schweiz. Tagungsort war in diesem Jahr Rheinfelden, wo der hier aufgewachsene Arzt Peter Messmer zur schwierigen Situation im Libanon referierte.

Tagungsort des traditionellen Sommerlagers der «Odd Fellows» war Rheinfelden, im Bild (v. l.) Adi Koch (Hauptpatriarch Eidgenossen-Lager), Jörg Schneider (Obermeister der Waldstadt-Loge), Peter Messmer (Referent) und Franco Mazzi (Stadtammann). Bild: zvg

Das Eidgenossen-Lager ist das wichtigste logenübergreifende Bindeglied für die «Odd Fellows» in der Schweiz. Tagungsort des Sommerlagers 2023 war Rheinfelden. Über 100 Teilnehmende aus allen deutschsprachigen Landesteilen der Schweiz trafen sich am vergangenen Sonntag hier.

Das Jahresmotto der «Odd Fellows» lautet: «Taten statt Worte». In diesem Sinne referierte der in Rheinfelden aufgewachsene Peter Messmer zum Thema «Humanitäre Hilfe, notwendiger den je». Den Leitfaden von Messmers Ausführungen bildet die Situation im Libanon. Die Explosion im Hafen von Beirut 2020 hat den Niedergang des Landes massiv beschleunigt. Grosse Teile der Infrastruktur der Stadt wurden schwer beschädigt, so auch mehrere Spitäler in Hafennähe. Die Menschen dort bräuchten dringend Hilfe, so Messmer.

Messmer, ein weltweit anerkannter Fachspezialist, war selbst viele Jahre als Chirurg, Consultant und medizinischer Klinikleiter in Dubai und Abu Dhabi tätig und ist mit der Situation bestens vertraut. Seit 2018 wirkt er als Chief Medical Director der «Swiss Middle Eastern Alliance (Lebanon)».

Spital im Libanon soll unterstützt werden

Nun kommt die «Helvetia Fair Health Association» ins Spiel. Dies ist eine von Messmer mitbegründete Schweizer NGO. Primäres Ziel ist es, junge, talentierte Menschen aus dem Gesundheitsbereich im Nahen und Mittleren Osten sowie Afrika zu fördern. Die Organisation hat aber auch entschieden, das schwer in Mitleidenschaft gezogene «Hôpital des Sœur du Rosaire» in Beirut mit einem Nothilfeprogramm zu unterstützen. In direktem Kontakt mit der dortigen Spitalleitung konnte sichergestellt werden, dass Geld und Material in die richtigen Hände gelangt und nicht auf dem Schwarzmarkt versickert.

Hierzulande nicht mehr gebrauchtes Material aus Spitälern und Gesundheitseinrichtungen soll auf dem Seeweg nach Beirut geschickt werden. Die aktuelle Lieferung umfasst mehrere Paletten. Mit einer Crowdfunding-Kampagne sollen die Transportkosten gedeckt werden.

Nach dem Referat von Messmer überbrachte der Stadtammann von Rheinfelden, Franco Mazzi, die Grüsse von Stadtrat und Bevölkerung. Er wies dabei auch auf die wirtschaftliche Bedeutung der Region hin und stellte die Zähringerstadt der Versammlung mit historischen Anekdoten näher vor. Zum Schluss war es dem amtierenden Obermeister der Waldstadt-Loge, Jörg Schneider (Rheinfelden), vergönnt, die Rheinfelder Loge kurz vorzustellen und alle Teilnehmenden zum Bier-Apéro und anschliessenden «Braumeister»-Mittagessen einzuladen. (az)