Rheinfelden Historische Badeanzüge und ein neuer Teilnehmerrekord: Das traditionelle Rheinschwimmen ist zurück Nach zweijähriger Pause fand am Sonntag wieder das grenzüberschreitende Rheinschwimmen der beiden Rheinfelden statt. Mit 175 Schwimmerinnen und Schwimmern wurde ein neuer Teilnehmerrekord erreicht. Ein paar trugen passend zum 100-Jahr-Jubiläum der Stadterhebung von Badisch-Rheinfelden Kostüme.

Nach einer zweijähriger Pause zog das grenzüberschreitende Rheinschwimmen am Sonntag eine Rekordzahl an Besuchenden an. Horatio Gollin

Während zweier Jahre war das grenzüberschreitende Rheinschwimmen der beiden Rheinfelden nun ausgefallen. 2020 wegen der Coronapandemie, im vergangenen Sommer dann wegen des Hochwassers. Vielleicht zog es genau deshalb heuer so viele Begeisterte ins Wasser. Zum diesjährigen Rheinschwimmen stellte sich dafür ein neuer Teilnehmerrekord mit 175 registrierten Schwimmerinnen und Schwimmern ein.

Punkt 11 Uhr gab Dieter Wild, der Vorsitzende des Stadtsportausschusses von Badisch-Rheinfelden, das Startsignal. Die Teilnehmenden stürmten vom Inseli an der alten Rheinbrücke in den Fluss, um sich mit der Strömung am Rheinschwimmbad und dem gegenüber liegenden Rheinhafen vorbei zum Ruderclub in Badisch-Rheinfelden treiben zu lassen. Die Wassertemperatur war mit etwa 25 Grad angenehm.

Einzelne Schwimmende hielten sich an den Aufruf der Organisierenden und kleideten sich in historische Badeanzüge. Horatio Gollin

Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Stadterhebung von Badisch-Rheinfelden hatte das Organisationskomitee der beiden Rheinfelden dazu aufgerufen, sich mit zeittypischer Badebekleidung zu kostümieren. Das Gros der Schwimmer trug normale Badebekleidung, aber ein paar wenige waren dem Aufruf gefolgt und trugen rot oder blau gestreifte Einteiler.

Der Anlass überschreitet die Grenzen in allen Bereichen

Eine Jury gab es dabei aber nicht. Die Mitglieder des Komitees hielten einfach nach originell Kostümierten Ausschau, die sie dann am Zielort abfingen. Wild und Dieter Frei von der Sportkommission Rheinfelden verteilten dort unter den Kostümierten Preise wie Gutscheine für Fahrten mit der Basler Rheinschifffahrt oder lokalen Sportgeschäften.

Die Teilnehmenden genossen das angenehme, 25 Grad warme Wasser. Horatio Gollin

Auch die ehrenamtlichen Helfenden kommen von beidseits der Grenze. Der Rheinrettungsdienst Rheinfelden und der Ortsverein der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) begleiteten mit ihren Booten die Teilnehmenden auf der 1,4 Kilometer langen Strecke.

«Es ist sehr erfreulich, dass der Anlass so beliebt ist»

Am Zielort versorgten die Mitglieder des Ruderclubs die Schwimmerinnen und Schwimmer mit Kaffee und Tee. Die Pontoniere Rheinfelden sowie der Ortsverein des Technischen Hilfswerks und die Wassersportfreunde aus Badisch-Rheinfelden boten einen Rücktransport vom Ruderclub zum Inseli an, wo andere Helfende über die Habseligkeiten der Schwimmer gewacht hatten.

Unter allen Kostümierten verteilte das Organisationskomitee Preise. Horatio Gollin

Und natürlich waren die Teilnehmenden von beiderseits der Grenze gekommen. Nicht nur aus den beiden Rheinfelden, sondern auch aus Magden, Laufenburg oder Bad Säckingen waren Schwimmerinnen und Schwimmer gekommen. «Es ist sehr erfreulich, dass so viele Leute gekommen sind und der Anlass so beliebt ist», freute sich Frei über den neuen Teilnehmerrekord.