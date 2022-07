Rheinfelden «Haben den Anspruch, führend zu sein»: Wo die Reha Rheinfelden hin will und welche Herausforderungen sie zu meistern hat Seit Anfang Jahr ist Leo Bonati Medizinischer Direktor und Chefarzt der Rehaklinik Rheinfelden und bildet zusammen mit Matthias Mühlheim die Doppelspitze der Klinik. Im Doppelinterview berichtet der Schlaganfallspezialist über seinen Einstieg und Mühlheim, wo die Reha Rheinfelden im Vergleich zu anderen Kliniken steht.

Wollen die Reha Rheinfelden weiter in der Erfolgsspur halten: Leo Bonati (l.), Chefarzt und Medizinischer Direktor, und Matthias Mühlheim, Administrativer Direktor. Zvg

Mit der Reha Rheinfelden hat sich im unteren Fricktal ein nationales Rehabilitationszentrum für Neurologie, Orthopädie und Geriatrie entwickelt. Seit Anfang Jahr ist der Neurologe und Schlaganfallspezialist Leo Bonati Medizinischer Direktor und Chefarzt und bildet zusammen mit dem administrativen Direktor Matthias Mühlheim die Doppelspitze der Klinik.

Im Interview mit der AZ spricht Bonati über seinen Einstand und seine Visionen und Mühlheim über die Herausforderungen der Klink und ihren Anspruch. weiter «ganz vor mit dabei zu sein».

Herr Bonati, wie sind Sie in Ihrer neuen Funktion als Chefarzt und Medizinischer Direktor angekommen?

Leo Bonati: Sehr gut. Fast 20 Jahre habe ich in der Akutmedizin gearbeitet. Jetzt, nach dem Wechsel, sehe ich, was nach der akuten Behandlung alles klappen muss, damit Patientinnen und Patienten wieder in den Alltag integriert werden können. Das habe ich hier in den ersten Monaten als einen hochkomplexen, dynamischen und spannenden Prozess und als persönliche Bereicherung erlebt.

Was sind Ihre Aufgaben und wie sieht für Sie ein typischer Berufsalltag aus?

Bonati: Ich betreue eine Abteilung mit 20 Patientinnen und Patienten und habe ambulante Sprechstunden. Im Vergleich zur Tätigkeit eines leitenden Arztes habe ich aber anteilsmässig weniger mit Patientinnen und Patienten zu tun. Es sind viele Führungsaufgaben, die ich wahrnehme. Etwa in der Rekrutierung im medizinischen Bereich oder bei Entscheidungen in der Unternehmensführung, die ich zusammen mit der administrativen Seite treffe.

Und was macht Ihnen am meisten Freude?

Bonati: Der direkte Patientenkontakt. Dieser kann natürlich belastend sein, wenn es sich um ein schweres Schicksal handelt, aber auch voller Erfüllung und Wertschätzung, die man erfährt, wenn es dem Patienten besser geht. Andererseits, dass ich auch zusammen mit Matthias Mühlheim auf strategischer Ebene wirken und Verantwortung übernehmen kann.

Welche Optimierungen streben Sie an?

Bonati: Eine Vision ist, dass wir die ambulanten Leistungen weiter ausbauen und die Spezialsprechstunden erweitern können. Etwa habe ich Sprechstunden zur Schlaganfallprävention gestartet; oder eine Kollegin von mir zum Thema Multiple Sklerose.

Was ist hier der Hintergedanke?

Bonati: Der Hintergedanke ist, dass wir die ganze Behandlungskette abbilden wollen, sodass wir auch nach der stationären Behandlung im ambulanten Bereich Patientinnen und Patienten möglichst effektiv weiterbegleiten, um durch Nachsorge und Prävention zu verhindern, dass es wieder zu einem Akutereignis kommt.

Herr Mühlheim, wo steht die Reha Rheinfelden im Vergleich zu anderen Rehabilitation-Kliniken?

Matthias Mühlheim: Wir haben das Glück, über eine der modernsten Infrastrukturen zu verfügen, was Rehakliniken betrifft. Wir konnten vor rund drei Jahren unseren Erweiterungstrakt in Betrieb nehmen. Alle Trakte sind mehr oder weniger saniert. Unsere Infrastruktur lässt sehr viele und innovative Konzepte zu. Etwa unsere Geriatrische Rehabilitation, die wir mit dem Neubau weiterentwickelt haben.

Was ist der Anspruch der Reha Rheinfelden?

Mühlheim: Wir habe den Anspruch, dass wir ganz vorne dabei oder führend sind. Im Bereich Schlaganfälle sind wir die grösste Rehaklinik an den Fällen gemessen und das ist auch unser Anspruch.

Welchen Herausforderungen muss sich die Reha Rheinfelden stellen?

Mühlheim: Kurzfristig ist das sicher die Einführung des neuen Tarifsystems ST Reha, was ein zeitintensiver und komplexer Prozess ist und wo sich eine ganze Branche erst einmal zurechtfinden muss.

Und mittelfristig?

Mühlheim: Mittelfristig, wobei dies auch jetzt schon gilt, ist das die Rekrutierung von qualifiziertem Personal. Früher war das Problem auf Pflegepersonal begrenzt. Doch mittlerweile ist auch schwierig geworden therapeutisches Personal, Ärzte in Ausbildung oder Kaderärzte zu finden. Wir müssen massiv länger warten, bis wir eine inserierte Stelle besetzen können.

Was unternehmen Sie gegen den Fachkräftemangel?

Bonati: Wir setzen derzeit stark und in Zukunft noch stärker auf die hausinterne Ausbildung. Und dies in sämtlichen administrativen und medizinischen Abteilungen. Für Ärzte und Ärztinnen ist es mein Ziel, dass wir noch stärker auf Weiterbildungsverbünde setzen. Das heisst, dass wir uns mit den umgebenden Kliniken koordinieren, um interessante Weiterbeildungsrotationen mit längerfristigen Perspektiven anzubieten.