Rheinfelden Gross und Klein können mit Detektiv Dachs die Stadt erkunden: Rheinfelden Tourismus lanciert neues Angebot Hobby-Detektive und Bewegungsfreudige aufgepasst: In Rheinfelden können sich Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene neu auf Spurensuche begeben. Tourismus Rheinfelden bietet seit dem 1. April einen Detektiv-Trail durch das Zähringerstädtchen an.

Das Angebot richtet sich an Familien wie auch an Gruppen. Bild: zvg/Rheinfelden Tourismus

Tourismus Rheinfelden bietet neu den Detektiv-Trail durch das Zähringerstädtchen an. Seit dem 1. April können Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Detektiv Dachs Rheinfelden erkunden und spannende Rätsel lösen. So lernen sie die kleine Stadt am Rhein auf spielerische Art kennen. Wer alle Rätsel richtig löst, erhält einen Zahlencode, mit welchem die Schatztruhe geöffnet werden kann.

Wer teilnehmen möchte, kann den Detektiv-Trail ganz einfach im Stadtbüro oder online buchen. Die Detektive und Detektivinnen erhalten daraufhin die «Detektiv-Trail-Karte». Dabei handelt es sich um die Wegbeschreibung sowie die Rätselfragen. Wer den Trail mit dem Smartphone machen möchte, kann sich die App des Detektiv-Trails herunterladen.

Am Schluss wartet eine Schatztruhe

Der Trail startet am Bahnhof Rheinfelden und führt quer durch das Städtli mit insgesamt 14 Rätselstationen. Um die Rätsel zu lösen, brauchen die Detektive und Detektivinnen viel Köpfchen und sollten ihre Umgebung ebenfalls unter die Lupe nehmen. Mit dem errechneten Zahlencode lässt sich am Zielort die Schatztruhe öffnen und eine kleine Überraschung mitnehmen.

«Dieses neue Angebot passt hervorragend zum diesjährigen Jahresmotto der Stadt», heisst es in einer Mitteilung von Tourismus Rheinfelden. Dieses lautet «Hopp Rhyfälde! Fit für die Zukunft» und soll die Bevölkerung auf die vielen verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten in Rheinfelden aufmerksam machen. Die Altstadt und ausgewählte Standorte in Rheinfelden sind mit einer entsprechenden Jahresmotto-Beflaggung geschmückt. «Der positive Einfluss auf den Körper durch Bewegung ist wissenschaftlich erwiesen und diese Outdoor-Bewegungsaktivität fördert zusätzlich mit dem Rätselspass die geistige Beweglichkeit und Fitness der Teilnehmenden», heisst es weiter.

Der Detektiv-Trail bietet sich als Erlebnis für die ganze Familie an. Den Trail können Kinder ab 6 Jahren mithilfe Erwachsener oder alleine ab 14 Jahren lösen. Der Trail ist täglich offen und kann ohne Voranmeldung bestritten werden. Teilnehmende ab 6 Jahren bezahlen 9 Franken pro Person. Zudem gibt es ein Familienticket für 2 Erwachsene plus maximal 3 Kinder für 32 Franken. Für Gruppen gibt es den Trail zum Spezialtarif.

Der Detektiv-Trail ist ein Produkt von «MyCityHighlights», einer Schweizer Anbieterin von Sightseeing-, Freizeit- und Bildungserlebnissen, und wurde in Zusammenarbeit mit Tourismus Rheinfelden umgesetzt. Detektiv-Trails gibt es in vielen Schweizer Städten.