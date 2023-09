RHEINFELDEN Gerichtspräsident tritt nach elf Jahren ab – Nachfolger steht auch schon fest Gerichtspräsident Daniel Gasser lässt sich nach fast elf Jahren am Bezirksgericht Rheinfelden pensionieren. Die geschaffene Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) bescherte dem SP-Mann in seiner Amtszeit viel Arbeit. Doch wirklich weg ist Gasser nun nicht lange – er kehrt bald in einer neuen Position zurück.

Der langjährige Gerichtspräsident Daniel Gasser (links) und sein Nachfolger Björn Bastian. Bild: Mira Güntert

«Ich habe in den über zehn Jahren hier vieles erlebt: Schwieriges, Schönes und Trauriges», sagt Daniel Gasser. Der Präsident des Bezirksgerichts Rheinfelden geht Ende Monat in Pension. Bei einem Apéro im Gerichtssaal blickt er mit rund 40 Arbeitskolleginnen, Mitarbeitenden und Weggefährten auf seine prägende Amtszeit zurück.

Es war der 1. November 2012, als Daniel Gasser seine Stelle als dritter Präsident am Rheinfelder Gericht antrat. Als gebürtiger Zeininger, der mittlerweile in Aarau lebte, hat er mit dem Einstieg in seinen neuen Job keine einfache Zeit erwischt. Viktor Egloff, Präsident des Obergerichts, erinnerte an das damals in Kraft tretende neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (Kesr).

Mit der geschaffenen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde schwappte per 1. Januar 2013 – Gasser war gerade mal zwei Monate im Amt – die Verantwortlichkeit der lokalen Vormundschaftsbehörden zum Familiengericht als Abteilung des Bezirksgerichts über. «Wir befanden uns in einem Identitätswandel», sagt Gassers Amtskollegin Regula Lützelschwab. Das Gericht habe sich zu dieser Zeit elementar verändert.

Öffentlicher Beschuss durch die Kesb

«Diese Umstellung brachte viel Arbeit mit sich. Daniel Gasser hat in dieser Zeit wahnsinnig viel geleistet», findet Egloff lobende Worte. Durch die neu geschaffene Behörde habe es damals auch viel auszuhalten gegeben für die Verantwortlichen, war doch die Kesb gerade in den ersten Jahren der Umstellung vielfach unter Beschuss in den nationalen Schlagzeilen. Auch dank der guten Arbeit von Gasser und anderen Mitarbeitenden geniesse die Kesb heute eine breite Akzeptanz in der Öffentlichkeit, ist Egloff überzeugt.

Neben vielen persönlichen Schicksalsschlägen, die SP-Mitglied Gasser während seiner Zeit am Bezirksgericht hautnah miterleben musste, erinnert er sich gern an die positiven Erlebnisse. «Am Gericht sind die Zeiten ja immer dann gut, wenn das Negative gerade abwesend ist», sagt er und lacht. «Wir wollten stets Qualität liefern. Dank dem Team im Hintergrund haben wir das hinbekommen.» Die Gegebenheit, das Büro direkt neben Lützelschwab und dem dritten Gerichtspräsidenten Christoph Lüdi zu haben, empfand er als sehr wertvoll.

Obergerichtspräsident Viktor Egloff (rechts) lobt Daniel Gasser für seinen Einsatz. Bild: Mira Güntert

Obergerichtspräsident Egloff verriet dann auch, dass Gasser nicht ganz von der Bildfläche verschwinden wird. «Der Ruhestand wird nur von kurzer Dauer sein. Er wird in einem Teilzeitpensum zur Schlichtungsbehörde wechseln», sagt Egloff. Dieser Einsatz spreche sehr für Gasser, da sich zeige, dass er seine Kolleginnen und Kollegen nicht im Stich lasse, wenn es darauf ankomme.

Nachfolger steht in den Startlöchern

Es ist bereits klar, wer für den Rest der Amtsperiode 2021/2024 Gassers Posten als Gerichtspräsident übernehmen wird. SP-Parteikollege Björn Bastian wurde in einer stillen Wahl gewählt, nachdem sich die anderen Kandidaten aus dem Wahlkampf zurückgezogen haben. Der Rheinfelder Bastian, der das Bezirksgericht zusammen mit Lützelschwab und Lüdi präsidieren wird, wird die Stelle am 1. Oktober 2023 antreten.