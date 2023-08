Rheinfelden Gemeinsam «de Rhy derab»: Am 13. August findet das grenzüberschreitende Rheinschwimmen statt Passend zum städtischen Jahresmotto «Hopp Rhyfälde! Fit für die Zukunft» soll auch in diesem Jahr wieder ein grenzüberschreitendes Rheinschwimmen stattfinden. 1400 Meter schwimmen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen den Fluss abwärts – und werden mit Booten wieder zurückgebracht.

Es ist ein Publikumsmagnet: 175 Schwimmerinnen und Schwimmer nahmen im vergangenen Jahr am grenzüberschreitenden Rheinschwimmen in Rheinfelden teil – dies, nachdem es 2020 und 2021 wegen Pandemie und Hochwasser ausgefallen war. Nun ist es bald wieder so weit: Das grenzüberschreitend zusammengesetzte Organisationskomitee unter der Leitung von Dieter Wild hat als definitiven Termin für das diesjährige Rheinschwimmen den Sonntag, 13. August, gewählt. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Das grenzüberschreitende Rheinschwimmen startet um 11 Uhr, hierzu wird erneut eine «Startzone» mit Flatterband eingerichtet sein. Eine vorgängige Anmeldung ist nicht nötig. Es besteht aber aus Sicherheitsgründen eine Einschreibepflicht.

Im vergangenen Jahr nahmen 175 Personen am grenzüberschreitenden Rheinschwimmen der beiden Rheinfelden teil. Bild: Horatio Gollin

Auf dem Inseli werden Helfende die Teilnehmenden vorgängig ab 10.30 Uhr registrieren und auf deren privaten Gegenstände aufpassen, bis diese zurückkehren. Die Teilnehmenden sind gebeten, sich frühzeitig auf dem Inseli einzufinden, damit der Start pünktlich und nach der Einschreibepflicht erfolgen kann. Die Teilnahme ist kostenlos.

Nur für gute Schwimmerinnen und Schwimmer

Das Rheinschwimmen startet erneut auf dem Inseli: Die Strecke führt den Rhein abwärts zum Zielort, dem Gelände des Ruderclubs in Rheinfelden (D). Die behördlichen Bewilligungen liegen vor. Entlang der rund 1400 Meter langen Schwimmstrecke werden auch in diesem Jahr der Rheinrettungsdienst Rheinfelden (Aargau) und die DLRG Rheinfelden (D) die Teilnehmenden begleiten und überwachen. Der Ruderclub offeriert am Zielort Getränke.

Alle Rheinschwimmenden werden vom Zielort wieder mit Booten zurück zum Inseli transportiert. Hierfür stehen wieder Boote der Pontoniere, der Wassersportfreunde und des Technischen Hilfswerks (THW) Lörrach zur Verfügung.

Das Organisationsteam weist ausdrücklich darauf hin, dass nur gute Schwimmerinnen und Schwimmer am Rheinschwimmen mitmachen dürfen und Kleinkinder nur dann teilnehmen dürfen, wenn sie selbstständig im Fluss schwimmen können. «Die Verantwortung liegt vollumfänglich bei den Eltern, das OK wird beim Einstieg auf diesen wichtigen Punkt nochmals deutlich hinweisen», heisst es in der Mitteilung.

Da das Rheinschwimmen vom Wetter, insbesondere jedoch auch vom tatsächlichen Wasserstand abhängt, wird über eine Durchführung abschliessend am Mittwoch, 9. August, entschieden. Sollte das Rheinschwimmen am 13. August ausfallen, wird es ohne Ausweichtermin abgesagt und dies auf den Websites der beiden Rheinfelden und in den sozialen Medien entsprechend kommuniziert. (az)