Rheinfelden Gastro XXL: Warum Araz Abram künftig noch mehr auf Mittagstische und Betriebskantinen setzt Vom Tellerwäscher zum Gastro-Grossunternehmer, vom Flüchtling zum Selfmademan – das ist die Geschichte des aus dem Irak stammenden 43-Jährigen. Der hat jüngst mit dem Bistro «Gustibus by Zaraz» in Augarten sein neuestes Projekt lanciert, als weiteres Standbein eines auf Expansion abzielenden Unternehmens.

Rühren mit der grossen Kelle an: Araz Abram und Stellvertreter Uwe Quosdorf (von links) von der Zaraz GmbH in Rheinfelden-Augarten. Bild: Hans Christof Wagner

Das «Gustibus by Zaraz» macht Betriebsferien. Aber das heisst nicht, dass der Gastrobetrieb in Rheinfelden-Augarten deshalb ruht. Im Hintergrund werkeln Inhaber Araz Abram und Stellvertreter Uwe Quosdorf weiter. Denn Stillstand gibt es bei den Chefs und dem 18-köpfigen Team kaum: Mittagsgerichte für Schulen werden in den Sommerferien zwar keine gebraucht. Aber die Betriebskantinen müssen auch jetzt beliefert werden. Und Cateringjobs stehen eigentlich immer an.

«Gustibus by Zaraz» heisst Abrams neuestes Gastroprojekt. Es ist ein Bistro in Augarten mit 16 Sitzplätzen innen und 40 aussen. Täglich gibt es drei Menus, nachmittags Kuchen und abends fünf verschiedene Burger.

Abram hat es wieder gejuckt, wollte es als Gastronom wieder wissen und aufs Neue Gäste um sich haben. Denn nachdem im Juni 2022 sein 110-Plätze-Restaurant im Dienstleistungszentrum «B15» im Rheinfelder Zentrum geschlossen hatte, fehlte ihm das.

So machte er Mitte April «Gustibus by Zaraz» auf. «Es soll vor allem das Quartier beleben. «Ich will damit etwas für die Lebensqualität der Augartenerinnen und Augartener tun», sagt Abram. Und von denen kannte er auch schon viele. Ist er doch seit Ende 2019 im Quartier, als er das ehemalige und leer stehende Restaurant Weiher übernahm. Er machte es aber nicht wieder auf, sondern richtete darin die Produktionsküche für das Catering und die Mittagstische ein.

Jetzt hat er dafür einen Teil wieder in einen Gastraum zurückverwandelt. Aber: Das Bistro ist nur ein Standbein der Zaraz GmbH und eher ein kleines. Und das Team dreht darin nicht Däumchen, wenn nichts oder wenig los ist. Auch dann gibt es immer genug andere Jobs.

Ab Herbst liefert er auch Essen an Möhliner Schulen

Denn Abrams Gastrokonzept geht in eine andere Richtung: «Wir sind ein Catering-Betrieb», sagt er. Vierzehn regionale Schulen und Betriebskantinen beliefert er. Und ab Herbst kommen mit dem Steinli- und dem Fuchsrain-Schulhaus in Möhlin zwei Adressen dazu. Und das Mittagstischgeschäft an Schulen boomt mit dem Ausbau der Tagesstrukturen. Aber es ist auch ein heikles Geschäft. Denn die Ansprüche ans Schulessen sind hoch. Es hat günstig und hochwertig gleichermassen zu sein.

Corona hat Abrams Neuausrichtung beflügelt: Catering wie Mittagstische wie Kantinen sind einfach besser kalkulier- und planbar. Hierfür lohnen sich die Grossgeräte, die in seinem Betrieb stehen: der Ofen, der 240 Pouletbrüstli auf einmal braten kann, die Rührmaschine, die 150 Liter Sauce nach dem Garen binnen Minuten auf wenige Grad herunterkühlt. Überhaupt ist hier alles XXL, auch der Schneebesen und der Kochlöffel. Alles geht hier nach Listen und ist mengenmässig genau berechnet.

Vom Tellerwäscher zum Grossunternehmer

Für den 43-Jährigen, der aus dem Irak stammend 1999 als kurdischer Flüchtling in die Schweiz kam, läuft es. Als Tellerwäscher angefangen, will er zwar nicht behaupten, es zum sprichwörtlichen Millionär gebracht zu haben. Aber: «Ich bin auf jeden Fall zum Gastro-Grossunternehmer geworden und darauf bin ich auch stolz», sagt Araz Abram.