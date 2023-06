Rheinfelden Gastgeber Toni Nokaj ist zurück: Der langjährige «Löwen»-Wirt hilft jetzt im neuen Kiosk aus Ende 2021 schlossen Toni und Elisabeth Nokaj das Gasthaus Zum Löwen in der Rheinfelder Altstadt. Nun ist der Wirt zurück: An der Kaiserstrasse hat die Familie einen Kiosk eröffnet. Und natürlich hilft der leidenschaftliche Gastgeber dort gerne aus.

Toni Nokaj, ehemaliger Wirt im «Löwen» in Rheinfelden, im Kiosk «Toni's Ecke» an der Kaiserstrasse 4 in Rheinfelden. Bild: Nadine Böni

Gastgeber Toni Nokaj, langjähriger Wirt des Gasthauses Zum Löwen am Rheinfelder Obertorplatz, ist zurück. Vor wenigen Tagen wurde an der Kaiserstrasse 4 in Rheinfelden ein Kiosk eröffnet. Mit «Toni's Ecke» ist dieser beschriftet, das Logo zeigt – in Erinnerung an das Gasthaus – einen Löwen. Aber Nokaj schüttelt lachend den Kopf: «Nein, nein, das ist nicht mein Kiosk.» Er erklärt: «Es ist das Projekt meiner Kinder. Ich helfe beim Aufbau und werde sicher auch darüber hinaus aushelfen.»

Die Freude aber, wieder Gäste empfangen zu dürfen, ist Nokaj anzumerken. Ende 2021 hatten Toni und Elisabeth Nokaj den «Löwen» nach 25 Jahren geschlossen. Er hatte Monate zuvor seinen 65. Geburtstag gefeiert – das Ehepaar sah es an der Zeit, in die verdiente Pension zu gehen. «Meine Frau war das Herz und die Seele des ‹Löwen›. Sie hat in den 25 Jahren so viel gearbeitet, dass es für 40 Jahre reichen würde», sagt Nokaj rückblickend. Selbiges gilt für ihn, den nicht minder leidenschaftlichen Gastgeber.

Einige Stammgäste von früher waren schon da

Nokaj hat sich mit seiner herzlichen und offenen Art – seiner «grossen Klappe», wie er selbst über sich sagt – in der Zähringerstadt einen Namen gemacht. Dass ihn jetzt bereits wieder einige Stammgäste von früher im Kiosk besucht haben, freut ihn.

Der Kiosk soll ein Familienbetrieb werden, wie es einst auch der «Löwen» war. Im Sortiment sind kiosktypische Waren: Süssigkeiten, Snacks, Zigaretten, Kaffee und Kaltgetränke, bald auch Glückslose und weitere Swisslos-Angebote. Im Aussenbereich bietet der Kiosk zudem einige Sitzgelegenheiten, damit die Gäste Kaffee und Znünibrötli oder -gipfeli auch vor Ort konsumieren können. Den Standort direkt neben der Post und auf dem Weg zwischen Altstadt und Bahnhof sieht Toni Nokaj aufgrund der zahlreichen Laufkundschaft als ideal.

Im Erdgeschoss des ehemaligen Credit-Suisse-Gebäudes betreibt die Familie Nokaj neu einen Kiosk. In den oberen Stockwerken ist das Treuhandbüro Themis untergebracht. Bild: Nadine Böni

Das Gebäude an der Kaiserstrasse konnte die Familie Nokaj vor einiger Zeit von der Credit Suisse übernehmen, die dort zuvor eine Filiale mit Bankomat betrieb. In den ehemaligen Räumlichkeiten der Bank in den oberen Stockwerken ist inzwischen das Treuhandbüro Themis von Sohn Burim Nokaj untergebracht.

Für die «Löwen»-Liegenschaft samt Restaurant ist Toni Nokaj derweil noch immer auf der Suche nach einem Käufer oder einer Käuferin. In den vergangenen Jahren habe es mehrere Interessenten gegeben, gepasst hat es bei keinem.

Aber Nokaj sieht sich auch nicht unter Druck: «Natürlich würden wir uns freuen, wenn das Restaurant wieder eröffnet wird. Aber wir haben Zeit, auf den passenden Käufer oder die passende Käuferin zu warten.»