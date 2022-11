Rheinfelden Für Pendlerinnen und Pendler: Die GLP unterstützt alle Traktanden – will aber einen verlängerten Veloweg prüfen lassen Mit Krediten in Höhe von über fünf Millionen Franken will der Rheinfelder Stadtrat den öffentlichen Verkehr stärken und eine neue Velowegverbindung realisieren. Die GLP Ortspartei unterstützt dieses Vorhaben zwar – es geht ihr aber zu wenig weit.

Die GLP Rheinfelden fordert, dass der geplante Veloweg bis zum Bahnhof Rheinfelden weitergeführt wird. Bild: Sandra Ardizzone (25. März 2020)

Die Grünliberalen Rheinfelden unterstützen sämtliche Geschäfte an der kommenden Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 7. Dezember. Das haben die Mitglieder an ihrer Versammlung beschlossen. Allerdings, wie es in einer Mitteilung heisst, «mit Kommentaren zu diversen Themen».

Traktandiert sind unter anderem ein Verpflichtungskredit in Höhe von 4,3 Millionen Franken für die Eigentrassierung des öffentlichen Verkehrs zwischen Kaiseraugst und Rheinfelden sowie ein Verpflichtungskredit in Höhe von 800'000 Franken für die Velowegverbindung zwischen der S-Bahnhaltestelle Augarten und dem Areal Weiherfeld West.

Die GLP Rheinfelden habe ein grosses Interesse, dass möglichst viele der rund 3'000 Angestellten der Firma Hoffmann La Roche den öffentlichen Verkehr oder das Fahrrad für ihren Arbeitsweg benützen. Sie schreibt:

«Das spricht für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs zwischen den Bahnhöfen Kaiseraugust und Rheinfelden zum Firmenareal sowie der dafür nötigen Fahrradspuren.»

Die Partei hätte sich aber gewünscht, dass der geplante Veloweg bis zum Bahnhof Rheinfelden weitergeführt wird. «Dies entspricht einem Bedürfnis vieler Rheinfelderinnen und Rheinfelder und daher ist eine ergänzte Velowegführung unbedingt nochmals zu prüfen», schreibt die Partei und verweist auf eine Umfrage, welche sie 2019 durchgeführt hatte.

Finanzielle Entlastung für die Bevölkerung

Die Partei thematisiert ausserdem eine Steuerfusssenkung. Der finanzielle Druck auf die Bevölkerung werde durch steigende Krankenkassenprämien und Energiekosten sowie die allgemeine Teuerung teurer. Gleichzeitig befinde sich die Stadt «in einer komfortablen finanziellen Situation», heisst es.

«Daher sollte die Entwicklung gut im Auge behalten werden und die Diskussion über eine mögliche leichte Steuerfusssenkung für 2024 sollte zur gegebenen Zeit geprüft werden.»

Ebenfalls thematisiert wurde der Dialogprozess «Chleigrüt». Die Stadt wird im Rahmen der anstehenden Revision der Bau und Nutzungsordnung prüfen, wie die Gewerbezone verlegt werden kann. «Dies ist ein komplexer und aufwendiger Prozess, aber absolut notwendig», heisst es in der Mitteilung der GLP. Die Partei hat sich seit langem gegen die Überbauung und für die Erhaltung als Natur- und Erholungsraum eingesetzt.

Zum Schluss stand die Kandidatur für die Wahlen der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission im März 2023 auf der Traktandenliste. Nachdem Peter Müller seinen Rücktritt per Ende 2022 angekündigt hat, schickt die GLP Christian Müller ins Rennen. (az)