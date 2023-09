Rheinfelden Für fast fünf Millionen Franken: Stadt will die «Zirkuswiese» als strategische Landreserve kaufen Der Rheinfelder Stadtrat möchte weitere Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der Schulanlage Engerfeld sichern. Für gut 4,8 Millionen Franken soll die Parzelle 629, die «Zirkuswiese», gekauft werden. Das Geschäft wird dem Souverän an der Gemeindeversammlung im Dezember vorgelegt.

Die Bevölkerung im Kanton Aargau und im Bezirk Rheinfelden nimmt stetig zu. Die neuste kantonale Bevölkerungsprojektion geht davon aus, dass 2050 gesamthaft rund 905’000 Personen im Kanton Aargau wohnhaft sein werden. Für den Bezirk Rheinfelden wird eine Bevölkerung von rund 62’000 Personen prognostiziert. Dies bedeutet gegenüber dem heutigen Stand eine Zunahme von gut 27 Prozent.

«Angesichts dieser Entwicklung ist absehbar, dass auch der Bedarf an Schulraum und Bewegungsflächen für Sport und Freizeit zunehmen wird», heisst es in einer Mitteilung der Stadt Rheinfelden. «Die Schulanlage Engerfeld als Bildungsort mit regionalem Einzugsgebiet wird von diesem dynamischen Wachstum betroffen sein.»

Parzelle liegt direkt neben der bestehenden Schulanlage

Zudem sei zu berücksichtigen, dass der Kanton das Bildungsangebot in den Regionen laufend überprüft, heisst es weiter. So besteht aktuell ein Platzbedarf für Schulen im Pflege- und Sozialbereich. Im Rahmen einer langfristigen Entwicklungsplanung will der Kanton geeignete Standorte evaluieren. Rheinfelden sieht sich da offenbar nicht in einer aussichtslosen Position. Denn: «Vor diesem Hintergrund erachtet es die Stadt Rheinfelden als wichtig, diese Entwicklungen mit dem Zukauf der notwendigen Landreserven aktiv und vorausschauend zu ermöglichen.»

Der Rheinfelder Stadtrat will die «Zirkuswiese» – auf dem Bild im Vordergrund – als strategische Landreserve kaufen. Bild: zvg

Konkret will der Rheinfelder Stadtrat die Parzelle 629 direkt beim «Engerfeld» als strategische Landreserve sichern. Die Parzelle befindet sich bereits in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. «Die Parzelle Nummer 629 würde das bestehende Schulareal Engerfeld an bestens geeigneter Lage arrondieren und erweitern», schreibt der Stadtrat in der Mitteilung.

Standort war für die Mittelschule vorgesehen

Die Parzelle wird heute landwirtschaftlich genutzt. Anliegend an den oberen Teil der Magdenerstrasse und an die Engerfeldstrasse bildet sie das unmittelbare Nachbargrundstück zur bestehenden Schulanlage Engerfeld. Vielen Rheinfelderinnen und Rheinfeldern ist die Parzelle als «Zirkuswiese» geläufig.

Die Parzelle befindet sich derzeit im Privateigentum. Die heutige Eigentümerschaft war im Zuge der Standortsuche für die neue Mittelschule im Fricktal bereit, das Grundstück für eine Summe von 4’832’800 Franken an den Kanton Aargau zu verkaufen. Die Parzelle umfasst eine Fläche von gesamthaft 13’808 Quadratmetern, was einen Betrag von 350 Franken pro Quadratmeter ergibt. Aufgrund des Standortentscheids der Mittelschule zugunsten der Gemeinde Stein wurde der Verkauf obsolet.

Für die Stadt sei die Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten «von zentraler Bedeutung», heisst es weiter. Entsprechend wurden die Grundeigentümer angefragt, ob der Erwerb der Parzelle zu den mit dem Kanton vereinbarten Konditionen durch die Einwohnergemeinde Rheinfelden möglich wäre – was diese bejahten.

Parzelle soll 4,8 Millionen Franken kosten

Vorbehalten bleibt die Genehmigung durch die Gemeindeversammlung. Die Stadt Rheinfelden traktandiert das Geschäft am 13. Dezember an der Einwohnergemeindeversammlung und ersucht diese um die Kompetenzerteilung von 4’832’800 Franken für den Erwerb der Parzelle 629. «Der Gemeinderat ist überzeugt, dass ein Kauf zum heutigen Zeitpunkt eine sinnvolle Investition für nachkommende Generationen ist». heisst es in der Mitteilung. Die gute Finanzlage der Stadt Rheinfelden biete Handlungsspielraum und ermögliche die Realisierung von strategischen Landkäufen.

Ein Blick in die Jahresrechnung des vergangenen Jahres bestätigt das: Das Nettovermögen der Stadt betrug per Ende 2022 satte 72,5 Millionen Franken. (az)