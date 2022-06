Rheinfelden Für den Umbau des Hotels: Die Schützen Rheinfelden Immobilien AG erhöht ihr Aktienkapital An der Generalversammlung des Unternehmens beschlossen die Aktionärinnen und Aktionäre die Erhöhung des Aktienkapitals über zehn Millionen Franken. Die Emissionsfrist beginnt im September. Hintergrund sind ein Rechtsstreit sowie Verzögerungen beim Umbau des Hotels Schützen.

Das Hotel Schützen in Rheinfelden wird seit August 2019 modernisiert und erweitert (Foto von vor dem Umbau). zvg/Hotel Schützen Rheinfelden

An der Generalversammlung der Schützen Rheinfelden Immobilien AG beschlossen die Aktionärinnen und Aktionäre die Erhöhung des Aktienkapitals über zehn Millionen Franken. Die Emissionsfrist beginnt per 1. September und dauert bis 30. November. Dies heisst es in einer Mitteilung.

Die Gründe und die Notwendigkeit wurden ausführlich dargelegt. «Die Rekapitalisierung kommt zum richtigen Zeitpunkt. Sie ist aus der Sicht der Gesamtunternehmung notwendig, um die Modernisierung und Erweiterung des Hotels Schützen fertigzustellen. Sie erlaubt es uns auch, als Gesamtunternehmen weiterhin handlungsfähig und wettbewerbsfähig zu bleiben», lässt sich Conrad Jauslin, Präsident des Verwaltungsrates, in der Mitteilung zitieren.

Beispielsweise würden damit betriebsnotwendige Renovationen und Modernisierungen an den anderen Liegenschaften der Gesellschaft sichergestellt. Hintergrund ist ein andauernder Rechtsstreit mit einer Bauunternehmung. Im Frühjahr 2021 hatte die Immobilienfirma den Vertrag mit der Generalunternehmung für die Renovation des Hotels Schützen gekündigt.

Veränderungen im Verwaltungsrat

Die langjährigen Verwaltungsräte Matthys Dolder, Präsident, und Samuel Rom traten ­an der Generalversammlung zurück und wurden für ihr grosses Engagement und ihr langjähriges Wirken verdankt. Die bisherige Vizepräsidentin Antonia Jann übernimmt neu das Präsidium des Verwaltungsrates, Roland Berger, selbstständiger Berater, Gastronomie- und Tourismus-Experte und Verwaltungsrat rückt als Vizepräsident nach.

Jann ist Mitinhaberin eines Beratungsunternehmens und Verwaltungsrätin, verfügt über eine langjährige und breite Expertise im Bereich Gesundheit und Stiftungswesen und amtet in verschiedenen Vorständen, heisst es in der Mitteilung.

Der Verwaltungsrat wird mit zwei profilierten Persönlichkeiten des Gesundheitswesens ergänzt. Zum einen nimmt Doris Straus, CEO und medizinische Direktorin, Hotel und Privatklinik Oberwaid, St. Gallen, Einsitz in den Verwaltungsrat. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und seit 2004 in leitenden Positionen in verschiedenen Schweizer Kliniken tätig.

Markus Merz, CEO der psychiatrischen Universitätskliniken Zürich, stellt sein Wissen und seine Erfahrung ebenfalls neu im Verwaltungsrat zur Verfügung. Er war in leitenden Positionen bei den kantonalen psychiatrischen Diensten, St. Gallen, und dem Gottlieb-Duttweiler-Institut tätig, bevor er 2018 die Leitung der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich übernahm. (az)