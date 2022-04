Rheinfelden-Frick Eiken und Zeiningen: Die Instandsetzungen von fünf Überführungen beginnen am 19. April Der Nationalstrassenabschnitt Rheinfelden–Frick wurde im Jahr 1974 in Betrieb genommen. Aufgrund des Alters und des Zustands werden in den Gemeinden Eiken und Zeiningen fünf Überführungen über die Nationalstrasse wieder instandgesetzt.

Autobahn A3 zwischen Rheinfelden und Zeiningen (hinten). Archivbild: Walter Schwager (14. August 2007)

Ab Mitte April 2022 beginnen die Instandsetzungsarbeiten in Eiken und Zeiningen. Der Abschluss der Bauarbeiten ist Mitte März 2023 vorgesehen. Aufgrund der Bauarbeiten sei es unvermeidlich, dass die Überführungen über kürzere oder längere Zeit für den Verkehr und die Fussgängerinnen und Fussgänger gesperrt werden, schreibt das Bundesamt für Strassen ASTRA.

Verkehrsbeeinträchtigungen und Bauphasen auf der Nationalstrasse

Die Instandsetzungsarbeiten bedingen während der ganzen Bauzeit eine leichte Einengung der Fahrstreifen sowie eine Temporeduktion auf 80 Kilometern pro Stunde im Bereich der Baustellen. Um die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten, werden Arbeiten, die Spurabbauten nach sich ziehen, wann immer möglich in der Nacht ausgeführt.

Vorarbeiten, ab Anfang April 2022

Die Vorarbeiten ab Anfang April beinhalten Bodenarbeiten für die Installationsflächen und das Einrichten der Installationsplätze ausserhalb der Fahrbahn.

Bauabschnitt Zeiningen

19. April 2022 bis voraussichtlich Mitte August 2022:

Der Verkehr wird beidseitig gegen den Mittelstreifen verschwenkt, damit an beiden Fahrbahnrändern Dauerbaustellen eingerichtet werden können. Durch die Verschwenkung kann die vierspurige Verkehrsführung während den Instandsetzungsarbeiten aufrechterhalten werden. Die Markierungsarbeiten auf der Nationalstrasse starten voraussichtlich ab Dienstag, 19. April 2022.

Arbeiten Mitte bis Ende August 2022:

Es werden Instandsetzungsarbeiten an den Brückenuntersichten ausgeführt. Dafür sind jeweils nachts Spurabbauten der Normal- und Überholspuren in Fahrtrichtung Basel erforderlich. Ende August werden temporäre Spurabbauten in Fahrtrichtung Zürich nötig sein. Die vierspurige Verkehrsführung bleibt tagsüber aufrechterhalten.

Bauabschnitt Eiken

19. April 2022 bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022:

Der Verkehr wird beidseitig gegen den Mittelstreifen verschwenkt, damit an beiden Fahrbahnränder Dauerbaustellen eingerichtet werden können. Durch die Verschwenkung kann die vierspurige Verkehrsführung während den Instandsetzungsarbeiten aufrechterhalten werden. Die Markierungsarbeiten auf der Nationalstrasse starten voraussichtlich ab Dienstag, 19. April 2022.

Voraussichtlich ab Ende Januar bis Mitte Februar 2023:

Es werden Instandsetzungsarbeiten an den Brückenuntersichten ausgeführt. Dafür sind jeweils nächtliche Spurabbauten erforderlich. Die vierspurige Verkehrsführung bleibt tagsüber aufrechterhalten.

Überblick