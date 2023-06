Rheinfelden Frauenstreik-OK fordert die Umbenennung des Stadtparks Ost – aber der Antrag scheitert an der Gemeindeversammlung Der Stadtpark Ost soll den Namen einer verdienten Frau tragen – dies forderte das OK «Frauenstreik 2023 – Frauenanliegen sichtbar machen» an der Rheinfelder Gmeind. Doch der Überweisungsantrag stiess auf Gegenwind. Auch, weil eine Namensgebung den anonymen Spendern des Parks nicht gerecht werde. Stattdessen machte der Stadtrat einen anderen Vorschlag.

An der Gemeindeversammlung ging es unter anderem darum, wie der Stadtpark Ost zukünftig heissen soll. Bild: Dennis Kalt

Kaum eine Traktandenliste an einer Rheinfelder Gmeind kam je so schlank daher wie jene vom Mittwochabend. Kreditanträge gab es keine. Und so hätten die 108 anwesenden Stimmberechtigten den Bahnhofsaal auch beinahe schon nach einer Stunde verlassen. Doch dann griff Anne Reich im Namen des Rheinfelder OKs «Frauenstreik 2023 – Frauenanliegen sichtbar machen» zum Mikrofon.

Sie machte auf das Ungleichgewicht der Anzahl an Namen für Strassen und Wege auf aufmerksam, die nach Männern und Frauen benannt sind. «Rudolf Bitter»-, «Theophil Roniger»-Strasse oder der «Jakob Strasser»-Weg: Zwölf Strassen und Wege habe sie gezählt, die Männern gewidmet seien. «Sie alle geraten nicht in Vergessenheit», so Reich.

Die Stadt Rheinfelden hat Maria Anna Emilia, genannt Nanette, Kalenbach-Schröter 2005 eine Treppe gewidmet. Bild: Nadine Böni

Demgegenüber gebe es in der Stadt nur eine Treppe, die «Nanette Kalenbach»-Treppe, die nach einer Frau benannt sei. «Und dahin wird nie ein Brief gesendet, weil es keine Adresse dort gibt.»

Ungerecht gegenüber den anonymen Spendern

Um die Leistungen von Frauen in den Fokus rücken, stellte Reich im Namen des OKs den Überweisungsantrag an den Stadtrat, dass dieser an der nächsten Gemeindeversammlung einen Namensvorschlag für den Stadtpark Ost unterbreiten soll. Wobei sich die Vorschläge auf Namen von – nicht mehr lebenden, wichtigen – Frauen aus Rheinfelden beschränken sollen.

Der Antrag stiess auf Gegenwind. Stadtammann Franco Mazzi erklärte, dass man für die Gestaltung des Stadtparks Ost Spenden für den Blumenschmuck von rund 200’000 Franken sowie ein Legat über 1,2 Millionen Franken erhalten habe. «Dies unter der Bedingung, dass die Spender anonym bleiben», so Mazzi. Vor diesem Hintergrund hielt er es gegenüber den anonymen Spendern für nicht richtig, wenn der Stadtpark Ost nach einer Person benannt würde, die nicht in Verbindung zum Park steht.

Ein Gegenvorschlag als Kompromiss

Der Gemeinderat kam mit einem Gegenvorschlag auf das OK zu. Nach diesem will er sich verpflichten, an der nächsten Gemeindeversammlung einen Vorschlag zu machen, welcher Ort – eine Strasse oder ein Platz – nach einer verdienten Rheinfelder Frau benannt werden soll.

Zunächst wurden die Anträge gegenübergestellt. Jener des Stadtrates setzte sich mit 71 Stimmen klar gegenüber jenem des OKs mit 21 Stimmen durch. In der Schlussabstimmung erhielt der Antrag des Stadtrates mit 79 Ja- gegenüber 12 Nein-Stimmen grünes Licht. Damit ist der Stadtrat nun gefordert, an der nächsten Gemeindeversammlung einen Platz, der nach einer Frau benannt werden soll, vorzuschlagen.

Alle weiteren Anträge vom Souverän bewilligt

Ja sagten die Stimmberechtigten zur Jahresrechnung. Per Ende 2022 betrug das Nettovermögen der Stadt 72,5 Millionen Franken. Das Finanzierungsergebnis belief sich auf ein Minus von rund 1,5 Millionen Franken. Wobei ein Minus von rund 9,5 Millionen Franken budgetiert war. Ein Grund dafür: Die Investitionsausgaben der Stadt fielen um 4,6 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert. Laut Mazzi sei das Zeugnis der Finanzkennzahlen der Stadt gut. «Das sind wir uns ja schon so langsam gewöhnt», sagte er.

Grünes Licht gab der Souverän ausserdem für die Reglementanpassung des Multimedianetzes ab 2024. Unter anderem sieht das Reglement eine Reduktion pro Jahr und Nutzungseinheit von 80 auf 60 Franken vor. Daneben bewilligten die Stimmberechtigten die Kreditabrechnung für die Ausrüstung der Klassenzimmer der Primarschulen mit digitalen Lehrarbeitsplätzen sowie für die Erneuerung der Anlegestelle an der Schifflände. Dies obwohl hier die bewilligte Kreditsumme von 710’000 Franken mit 4436285 Franken deutlich überschritten wurde.