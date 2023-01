Rheinfelden Frau wird bei Angriff durch Unbekannten verletzt – Polizei sucht Zeugen Am frühen Samstagmorgen griff ein unbekannter Mann eine Frau tätlich an. Anwohnende eilten ihr zu Hilfe, der Täter ergriff die Flucht. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Dem Angreifer gelang trotz Fahndungsmassnahmen die Flucht. Getty

Die 42-jährige Frau befand sich am Samstag um ca. 5:45 Uhr zu Fuss auf dem Weg vom Bahnhof in Rheinfelden in Richtung Altstadt, als sie auf Höhe Habich-Dietschy-Strasse angesprochen wurde. Der unbekannte Mann hielt das Opfer fest und würgte sie.

Die Frau setzte sich sowohl verbal wie auch körperlich zur Wehr, woraufhin ihr Anwohnende zu Hilfe eilten. Der unbekannte Täter flüchtete in Richtung Altstadt. Die vor Ort ausgerückten Patrouillen konnten den Täter trotz umgehenden Fahndungsmassnahmen nicht anhalten. Das Opfer wurde beim Angriff leicht verletzt.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen und die zuständige Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung eröffnet. Der gesuchte Mann ist ca. 20 bis 25 Jahre alt, etwa 170 cm gross, hat dunkle Haare, eine sportliche Statur und ist rasiert. Er dürfte blaue Jeans, eine schwarze glänzende leichte Daunenjacke mit Kapuze und weisse Turnschuhe getragen haben.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau in Verbindung zu setzen: Kriminalpolizei, Dezentrale Ermittlung Nord in Baden (Tel. 056 200 11 11). (pd/pin)