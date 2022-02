Die Reha Rheinfelden verleiht den Forschungspreis 2021 an eine Forschungsgruppe, deren Ziel es war, einen niederländischen Fragebogen für ältere Personen mit leichten kognitiven Einschränkungen ins Deutsche zu übersetzen. Aufgabe war es auch, diesen an die kulturellen Gegebenheiten in der Schweiz anzupassen und hinsichtlich verschiedener Gütekriterien zu überprüfen.