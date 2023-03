Rheinfelden Flüchtlingsunterkunft Dianapark: Erste Wohnungen sind geräumt – nicht alle, die gehen müssen, können im Fricktal bleiben Im April starten die Sanierungsarbeiten an der Rheinfelder Grossüberbauung. Nun haben die ersten Flüchtlinge die Hochhaussiedlung verlassen. Für viele der Geflüchteten aus der Ukraine, die sich dort einlebten und Freundschaften knüpften, dürfte der Weggang schwerfallen – und mit einem Verlust von Privatsphäre und sozialen Kontakten einhergehen.

Im April beginnen die Sanierungsarbeiten an der Wohnüberbauung Dianapark in Rheinfelden. dka (2. 9. 2021)

Die Geflüchteten, die im Rheinfelder Dianapark leben – vornehmlich Ukrainerinnen und Ukrainer – brauchen ein neues Daheim. Denn in wenigen Wochen beginnen an der Siedlung die Sanierungsarbeiten. Die Eigentümerin, die Helvetia Versicherungen, stellte damals die leer stehenden Wohnungen dem Kanton für die Unterbringung der Geflüchteten – bis auf die Nebenkosten – gratis zur Verfügung. Immer war klar, dass dies nur befristet sein würde. Eben bis zu den Sanierungsarbeiten, die mit der ersten Etappe im April starten.

Während am 9. Februar noch 74 Wohnungen mit 195 Personen belegt waren, sind es aktuell noch 170 Menschen, die im Dianapark leben. Für die erste Sanierungsetappe sind die Wohnungen bereits geräumt. Pia Maria Brugger Kalfidis, Leiterin Kantonaler Sozialdienst, sagt:

«Die Schutzsuchenden wurden entweder in andere Wohnungen im Dianapark platziert, in andere kantonale Unterkünfte untergebracht oder Gemeinden zugewiesen.»

Vielen der Geflüchteten aus der Ukraine, die im Laufe der letzten Monate sich im Dianapark einlebten und Freundschaften zu anderen Ukrainerinnen und Ukrainern knüpften, dürfte der Weggang schwerfallen. Die kantonale Unterkunft Dianapark mit ihren Wohnungen, so Brugger, biete eine angenehme und ruhige Unterbringung. Diese Struktur sei in diesem Masse in anderen kantonalen Unterkünften nicht gegeben. «Somit kann der Wechsel einen Verlust von Platz und Privatsphäre, aber auch sozialen Kontakten mit sich bringen», sagt sie.

Nicht alle können im Fricktal bleiben

Die beiden weiteren Sanierungsetappen starten im Oktober dieses Jahres, respektive im Mai des nächsten. Die einzelnen Etappen der Sanierungsarbeiten waren dem Kantonalen Sozialdienst seit Bezug der Überbauung im Juni 2022 bekannt. Nach heutigem Stand geht der Kantonale Sozialdienst davon aus, dass bis zum Mai 2024 – geplanter Start der dritten Sanierungsetappe – alle Geflüchteten den Dianapark verlassen haben.

Die Umzüge in andere Unterkünfte, so Brugger, würden von Mitarbeitenden der jeweiligen Unterkünfte, vom Kanton oder der Gemeinden begleitet. Brugger sagt:

«Es können nicht alle Geflüchteten, die aktuell in Rheinfelden untergebracht sind, im Fricktal bleiben.»

So meldeten die Gemeinden laufend Unterbringungsplätze. Diese seien auf dem ganzen Gebiet des Kantons verteilt.

Aus 242 sollen 300 Wohnungen werden

Die Helvetia Versicherungen wird die Überbauung nach Abschluss der etappierten Sanierung wieder weiter vermieten. Die Hochhäuser der Siedlung Dianapark sollen im Zuge der Gesamterneuerung neue Küchen und Bäder sowie grössere Balkone erhalten. Die Flachbauten erhalten unter anderem raumhohe Fenster.

Aktuell hat der Dianapark viele Wohnungen mit 3½ Zimmern und mehr. Nach der Sanierung sollen es mehr kleinere Wohnungen sein. Geplant sind 137 Wohnungen mit 2½ Zimmern. Hinzu kommen 128 Wohnungen mit 3½ Zimmern, 28 Wohnungen mit 4½ Zimmern sowie sieben 5½-Zimmer-Wohnungen. 300 Wohnungen genau wird die Überbauung nach Abschluss der Sanierung zählen; 58 mehr als derzeit.