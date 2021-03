Die FDP bringt mit ihrer Forderung ein Thema auf den Tisch, das Rheinfelden bereits in der Vergangenheit beschäftigte. Vor knapp 20 Jahren, im Dezember 2001, stimmte die Gemeindeversammlung einem Konzept des Stadtrats zur Einführung einer Tagesschule zu. Das Angebot kam damals jedoch nicht zustande, weil nur gerade sieben Kinder für den Besuch der Tagesschule mit ganztägigem Betreuungsangebot und Mittagsverpflegung angemeldet wurden.

«Seither wurde das Angebot an familienergänzenden Betreuungsstrukturen in Rheinfelden kontinuierlich auf- und ausgebaut», sagt Roger Erdin. Neben den Blockzeiten in den Rheinfelder Schulen bestehe eine breite Palette an verschiedenen schul- oder familienergänzenden Betreuungsformen, die den Zweck der Vereinbarkeit von Familie und Arbeit oder Ausbildung erfüllen, so etwa der Mittagstisch. Auch mehrere Kindertagesstätten bieten massgeschneiderte Lösungen an. Schliesslich besteht in Rheinfelden auch die private bilinguale Tagesschule der ipso International School.