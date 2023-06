Rheinfelden Erneut mehrere Schrebergartenhäuschen aufgebrochen – das rät die Kantonspolizei Aargau Bei der Schrebergartenanlage an der Zürcherstrasse in Rheinfelden sind mehrere Gartenhäuschen aufgebrochen worden. Bereits vor einem Jahr trieben Diebe dort ihr Unwesen. Die Kantonspolizei gibt Tipps, um solche Einbrüche zu verhindern.

Die Einbrüche dürften zwischen Mittwoch und Donnerstag em 31.05 erfolgt sein, wie die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung von heute Freitag schreibt. Bis dato seien den Beamten vier betroffene Schrebergartenhäuschen gemeldet worden.

In allen Fällen entstand Sachschaden an den Türen. Das Deliktsgut ist noch unbekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Ziemlich genau ein Jahr zuvor war die Schrebergartenanlage an der Zürcherstrasse wegen 23 aufgebrochenen Gartenhäuschen in den Schlagzeilen. Damals wurden vorwiegend Lebensmittel und Getränke entwendet.

Die Kantonspolizei Aargau hält einige Tipps für Besitzerinnen und Besitzer von Schrebergartenhäuschen bereit, um derartige Einbrüche zu verhindern: