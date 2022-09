Die Vereinten Nationen feiern jedes Jahr am 21. September den Weltfriedenstag. Das war in diesem Jahr gerade in Rheinfelden ein Tag mit besonderer Bedeutung, sind doch hier in den vergangenen Monaten viele Geflüchtete aus der Ukraine untergekommen. Im «Drei Könige» trafen sich Geflüchtete und Helferinnen und Helfer, um diesen Tag gemeinsam zu ehren.