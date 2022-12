Rheinfelden Endlich wieder live und vor Publikum: Kommission präsentiert die «Rheinfelder Neujahrsblätter 2023» Die Freude war gross, nach zwei Jahren Unterbruch den aktuellen Band bei einer Vernissage in der Kurbrunnenanlage vor rund 100 Gästen sowie Autorinnen und Autoren vorstellen zu können. Darin wurde viel Wissenswertes und auch Kurioses zusammengetragen. Aber es gab auch einen Abschied: Ute W. Gottschall hört als Präsidentin auf.

Mit einer Vernissage in der Kurbrunnenanlage stellte die Neujahrsblattkommission die «Rheinfelder Neujahrsblätter 2023» vor. Horatio Gollin

«Endlich. Endlich wieder eine Vernissage – eine Ewigkeit ist es her», eröffnete Ute W. Gottschall, Präsidentin der Neujahrsblattkommission, die Vernissage der «Rheinfelder Neujahrsblätter 2023» in der Rheinfelder Kurbrunnenanlage. 2019 hatte das letzte Fest zur Ausgabe 2020 stattgefunden, seither hatte aufgrund der Coronapandemie keine Vernissage stattfinden können.

Rund 100 Gäste sowie Autorinnen und Autoren hatten sich dazu jetzt in der Trinkhalle versammelt. Die Band Viktor Hottingers N’Awlins Six umrahmte die Veranstaltung musikalisch mit Jazztiteln wie «In The Shade Of The Old Apple Tree».

Die «Rheinfelder Neujahrsblätter» sind inhaltlich so gegliedert, dass «Aktuelles» am Anfang steht und darauf Historisches und Jubiläen folgen. Gottschall sagte, dass es diesmal anders sei. Hintergrund ist das 100-Jahr-Jubiläum von Badisch-Rheinfelden. So beginnt der Band mit einem von Wolfgang Bock verfassten Textauszug aus dem Jubiläumsband «Innovation und Integration» zur Entstehung der badischen Stadt. Mit den diesjährigen Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum befasst sich ein Beitrag des dortigen Kulturamtsleiters Dario Rago.

In Rheinfelden gab es auch einmal ein Stadttheater

Unter «Aktuelles» hat Chris Leemann einen Beitrag zum Stadttheater und Lotti Berner einen Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Brown-Nizzola-Plattform verfasst. Kathrin Schöb, Marcel Hauri, Walter Herzog, Linus Hüsser, Stadtammann Franco Mazzi und Kurt Streck haben unter «Die Ortsbürgergemeinde» Beiträge zum Stadtwald, der Weihnachtsstimmung und der Geschichte des Fricktaler Museums geschrieben, was durch einen Beitrag abgerundet wird, der Interviews mit Ortsbürgern enthält.

Johanna Bucheli und Richard Grell verfassten ein Porträt der 102 Jahre alten Baufirma Mergenthaler AG. Albi Wuhrmann hat sich anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums des Eishockeyclubs Rheinfelden der Vereinsgeschichte angenommen.

Unter «Rückblick» sind ein Beitrag Gottschalls zur Ausstellung «Rhein geschaut!» im Fricktaler Museum und historische Beiträge zur Patronatsherrschaft des Chorherrenstifts Rheinfelden, über die Kirche von Herznach von Hüsser sowie zu den Rheinfelder Flurnamen von Werner Rothweiler zu finden.

Feuerwehrfestschrift erscheint als separates Buch

Die «Neujahrsblätter» schliessen mit einer Chronik und Statistiken zur Stadt. Gottschall sagte:

«Eine besondere Freude und Ehrung ist die Anfrage der Feuerwehr, ihre Festschrift als separates Buch zu den ‹Neujahrsblättern› herauszugeben.»

Das genaue Gründungsjahr der Feuerwehr ist nicht gesichert. Feuerwehrkommandant Marc Leber führte aus: «Die Festschrift beinhaltet Beiträge zur 150-jährigen Geschichte der Feuerwehr, zu Kooperationen, der Zukunft der Feuerwehr und dem Milizsystem.»

Gottschall dankte Andres Balzer, Lucas Furtwängler, Christoph Heid und Valentin Müller, welche die Kommission verlassen haben. Der Kommission gehören neben Gottschall, Berner, Grell und Herzog auch Brigitte Wunderlin und Robert Conrad an.

Ute W. Gottschall wurde als Präsidentin der Rheinfelder Neujahrsblattkommission von Walter Herzog verabschiedet. Horatio Gollin

Gottschall begrüsste als Neuzugänge Susanne Ammann, Silvia Berger, Anna Tina Heuss und Tom Steiner. Gottschall kündigte an, vom Amt der Präsidentin zum Jahresende zu demissionieren. Herzog dankte ihr für ihr 17 Jahre dauerndes Engagement in der Neujahrsblattkommission, davon zwölf Jahre als Präsidentin.

Die «Neujahrsblätter 2023» mit dem Begleitbuch können für 30 Franken im Stadtbüro, im Fricktaler Museum und weiteren Verkaufsstellen bezogen werden.