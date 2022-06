Rheinfelden Eltern-Initiative zufrieden: Das Provisorium beim Schulhaus Robersten kann gebaut werden Die Rheinfelder Stimmberechtigten genehmigen an der Gmeind einen Kredit in Höhe von 1,077 Millionen Franken für den Bau eines Containerprovisoriums bei der Schulanlage Robersten. Dieses deckt in einem ersten Schritt den zusätzlichen Raumbedarf, soll aber später auch als Ersatzräumlichkeit dienen. Das Anliegen der Eltern-Initiative Robersten wird damit erfüllt.

Das Schulhaus Robersten soll wegen Platzmangel mit Containern erweitert werden. Hans Christof Wagner / Aargauer Zeitung

Vielleicht lag es an der Hitze. Vielleicht daran, dass der FC Rheinfelden zeitgleich – und dem Vernehmen nach von etwa 200 Fans begleitet – in Pratteln um den Aufstieg in die 2. Liga spielte. Vielleicht aber auch einfach am Umstand, dass auf der Traktandenliste für einmal die grossen Aufreger fehlten. Jedenfalls erschienen zur Gemeindeversammlung in Rheinfelden nur 124 Stimmberechtigte, so wenige wie schon lange nicht mehr.

Die Anwesenden arbeiteten sich zügig durch die Traktandenliste. Die Jahresrechnung etwa wurde ohne Wortmeldung genehmigt. Sie schliesst mit einem satten Plus statt – wie budgetiert – mit einem Minus. Stadtammann Franco Mazzi zeigte sich entsprechend zufrieden. Auch die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission erteilte ein gutes Zeugnis. Präsident Christoph Heid:

«Die Stadt steht auf einem soliden finanziellen Fundament und ist gut für die Zukunft gerüstet.»

Dann der einzige Kreditantrag des Abends, die 1,077 Millionen Franken für ein Provisorium auf dem Schulareal Robersten. Ein spezieller Moment für die im Herbst neu gewählte Stadträtin Claudia Rohrer: «Es ist das erste Mal, dass ich Sie aus dieser Perspektive begrüssen darf», sagte sie an die Stimmberechtigten gewandt.

Dass es sich beim ersten Geschäft, das sie als Stadträtin an einer Gmeind präsentiert, um «ein Anliegen aus der Versammlungsmitte und somit um ein Vorbild für die basisdemokratische Mitwirkung an einer Gemeindeversammlung» handelt, freue sie besonders.

An der Gmeind im Dezember hatte die Eltern-Initiative Robersten den Antrag gestellt, dass bis zum Beginn des Schuljahres 2022/23 ein Schulprovisorium zu errichten sei – und war damit klar durchgekommen.

Eltern-Initiative hatte Provisorium gefordert

Seit Jahren bemängeln Eltern und Lehrerschaft den schlechten Zustand des Gebäudes und den Platzmangel. Nun wird in mehreren Schritten Abhilfe geschaffen. Angrenzend an den Pausenhof entsteht voraussichtlich im Herbst ein Modulbau aus Containern. Die dringend benötigten Gruppenräume werden dann im bestehenden Schulhaus eingerichtet, Musikzimmer und Mittagstisch zügeln stattdessen ins Provisorium.

So deckt das Provisorium zunächst den zusätzlichen Raumbedarf und dient später, nach einer Erweiterung auf die doppelte Grösse, als Ersatzräumlichkeiten während der Sanierung des Schulhauses. Die Stimmberechtigten genehmigten den Kredit diskussionslos – einzig Anne Reich, Sprecherin der Initiative, hatte sich zu Wort gemeldet:

«Wir sind froh, ist es uns gelungen, diesen Stein ins Rollen zu bringen und danken der Stadt und der Verwaltung für die gute und schnelle Umsetzung.»

So konnte Franco Mazzi die Versammlung nach gut einer Stunde schliessen. Aus Pratteln traf derweil die Nachricht ein, dass der FC Rheinfelden den Aufstieg verpasst hat.