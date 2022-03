Einsatz für mehr Platz am Schulhaus Robersten: Elterninitiative will die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auf ihre Seite ziehen

Die Vorbereitungen für die Erweiterung des Schulhauses Robersten geht in die heisse Phase. Während die Stadtverwaltung Offerten prüft und Kosten kalkuliert, bringt sich die Elternschaft politisch in Stellung. Sie will den Souverän überzeugen, das Geld für das Projekt in der Gemeindeversammlung im Juni freizugeben. Die Zeit drängt, denn im August soll schon alles stehen.