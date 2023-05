Rheinfelden Einsatz für Gleichberechtigung von Menschen mit einer Beeinträchtigung: Tatjana Binggeli tritt an 1.-Mai-Feier auf Die Fricktaler Nationalratskandidatin spricht an der traditionellen

1.-Mai-Feier der SP in Rheinfelden über ihre politische und berufliche Arbeit für die Gleichberechtigung von Menschen mit einer Beeinträchtigung. Sie selbst ist gehörlos – und erlebt immer wieder, wie Gehörlose benachteiligt sind. Etwa bei der Stellensuche.

Traten an der 1.-Mai-Feier in Rheinfelden als Rednerinnen und Redner auf: (v. l.) Ueli Mäder, Silvia dell’Aquila, Nora Langmoen und Tatjana Binggeli. Bild: zvg

Für einmal lud das Fricktaler 1. Mai-Komitee bereits am Vortag zur traditionellen Feier ein. Nach dem Gastspiel im Vorjahr in Stein fand der diesjährige Anlass wiederum beim Roten Haus in Rheinfelden statt. Fast schon so traditionell wie der Anlass der Gewerkschaften und der linken Parteien ist auch das bunte Treiben in den angrenzenden Gassen der Altstadt – dort findet über das erste Mai-Wochenende unter anderem das «Frühlingserwachen» des Gewerbevereins Pro Altstadt statt.

Diesem Widerspruch – «hier der Kampf für bessere Arbeitsrechte, dort ein Festival für den Konsum» – zum Trotz ist das 1.-Mai-Komitee «überzeugt, dass es die Nähe zu den Menschen weiterhin braucht», wie es in einer Mitteilung heisst. Nach einigen Grussworten durch Komitee-Präsident Albi Gassmann gab sich über den Sonntagnachmittag verteilt eine Reihe von Rednerinnen und Rednern ein Stelldichein.

Gehörlose bei der Stellensuche benachteiligt

Für die Rede von Tatjana Binggeli, Nationalratskandidatin der SP aus Möhlin, benötigten die Anwesenden die Hilfe einer Gebärdendolmetscherin. Die Präsidentin des Gehörlosenbundes macht sich in ihrer politischen und beruflichen Arbeit für die Gleichberechtigung von Menschen mit einer Beeinträchtigung stark.

Als Betroffene habe sie selbst schon erlebt, dass Gehörlose besonders bei der Stellensuche benachteiligt seien. Immer wieder zeige sich dies auch bei der Bezahlung, was letztlich auch die Rente schmälert.

Weiter sprach auch die Gewerkschaftssekretärin des Schweizerischen Verbands des Personals öffentlicher Dienste (VDOP) und Aarauer Stadträtin, Silvia dell’Aquila. Mit einigen Beispielen aus ihrer Tätigkeit im Grossen Rat illustrierte sie, weshalb es die Gewerkschaftsbewegung weiterhin unbedingt brauche. Gerade bei den Löhnen, den Renten und der Gleichstellung – den diesjährigen Themenschwerpunkten des 1. Mai – sei die Organisation der Arbeitnehmenden entscheidend.

Nach südosteuropäischen Klängen der Band Amal, welche die Feier musikalisch umrahmte, war Ueli Mäder an der Reihe. Der in Rheinfelden wohnhafte Soziologe zeigte anhand von Beispielen auf, wie wichtig gute und sinnvolle Arbeit ist. Im heutigen System und der zunehmenden Ökonomisierung der Gesellschaft seien immer höhere Beschäftigungsgrade notwendig, damit mit dem generierten Einkommen überhaupt noch ein Auskommen möglich sei. Dieser Umstand führe besonders bei ärmeren Menschen und Familien zu immer mehr Stress und gefährde die Entwicklung der Kinder.

Den Reigen der Ansprachen schloss Nora Langmoen, Co-Präsidentin der SP Aargau. (az)