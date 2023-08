Rheinfelden «Einfach der Menge folgen»: 205 Teilnehmende wagen sich zum Rheinschwimmen Am Sonntag zog der Traditionsanlass Gross und Klein an. Roland Thommen von der Sportkommission erklärte dabei auch, was das grenzüberschreitende Rheinschwimmen der beiden Rheinfelden mit dem Fischessen zu tun hat.

Dieter Wild (vorne rechts) vom Stadtsportausschuss Rheinfelden (Baden) bereitet die Teilnehmenden auf die Strecke vor. Bild: Horatio Gollin

Die Wassertemperatur betrug angenehme 21 Grad. Rund 205 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen am 13. August zum grenzüberschreitenden Rheinschwimmen, um den Weg vom Inseli zum Ruderclub in Badisch-Rheinfelden zurückzulegen. «Wie lang ist die Strecke? Der Ausstieg ist dann auf der anderen Flussseite?», fragte ein Besucher beim Eintragen in die Teilnehmerliste auf dem Inseli.

Die Strecke ist etwa 1,4 Kilometer lang, erklärte ihm Roland Thommen von der Sportkommission Rheinfelden CH. Der Rhein muss gequert werden, und der Ausstieg beim deutschen Ruderclub Rheinfelden (Baden) ist praktisch nicht zu verpassen. «Einfach der Menge folgen», rief einer aus der Schlange der Wartenden.

Rund 205 Teilnehmende hat der Anlass in diesem Jahr. Bild: Horatio Gollin

Ein Warmbacher wandte sich an Thommen und fragte, ob es okay ist, wenn er und seine Begleiter ein Stück weiter schwimmen, weil sie dann näher am Wohnhaus den Fluss verlassen können. Das ging natürlich in Ordnung.

2006 zogen sich die Pontoniere zurück

Die Warmbacher versammelten sich bei den anderen Schwimmbegeisterten am Wasser. Hier erklärte Dieter Wild vom Stadtsportausschuss Rheinfelden (Baden) nochmals die Route und die Strömungsverhältnisse. «Man muss durch den Rhein schwimmen, einfach treiben lassen reicht nicht aus», bereitete Wild die Teilnehmenden vor.

Auch Meerjungfrauen wagen die Strecke über den Rhein. Bild: Horatio Gollin

Das Rheinschwimmen auf dem Inseli gibt es schon eine lange Zeit. Früher war es Teil des Programms, beim Fischessen der Pontoniere aus dem Schweizer Rheinfelden, erklärte Thommen. Wild ergänzte, dass sich 2006 die Pontoniere zurückgezogen hatten und die Sportkommission und der Stadtsportausschuss sich entschieden, den Anlass zu übernehmen und das Rheinschwimmen künftig grenzüberschreitend durchzuführen.

Ursprünglich fand das Rheinschwimmen samstags und im Juli statt, aber die neuen Veranstalter verlegten es auf Sonntag und in den August, um es einerseits vom Fischessen zu entflechten und um andererseits möglichen Hochwassern im Juli auszuweichen, die die Durchführung verhindern könnten.

Viele Schwimmende sind mit wasserdichten Schwimmbeuteln oder Schwimmnudeln ausgerüstet. Bild: Horatio Gollin

Im vergangenen Jahr waren mehr als 200 Teilnehmer registriert worden, diesmal stürmten nach Wilds Freigabe wieder 205 Schwimmerinnen und Schwimmer in den Rhein.

Vom Surfbrett aus wird für Sicherheit gesorgt

Grosses Augenmerk wird auf die Sicherheit beim Rheinschwimmen gelegt. Neben der Registrierung mittels Teilnehmerliste ist vorausgesetzt, dass die Teilnehmenden selbstständig, auch ohne Schwimmhilfen, schwimmen können.

Zur Sicherheit begleiteten die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG Rheinfelden (Baden) und der Rheinrettungsdienst (Aargau) der Feuerwehr Rheinfelden mit ihren Booten die Schwimmer, von denen viele mit wasserdichten Schwimmbeuteln oder Schwimmnudeln ausgerüstet waren.

Beim Ruderclub in Badisch-Rheinfelden ist der Ausstieg. Bild: Horatio Gollin

Nach dem Ansturm ins Wasser zog sich das Feld der Schwimmer schnell auseinander, zwischen den Schwimmenden passten weitere DLRG-Mitglieder auf Surfbrettern auf, um im Notfall schnell eingreifen zu können. In den vergangenen Jahren war es aber laut Dieter Wild nie zu einem Zwischenfall gekommen. Nach rund 20 Minuten trafen die ersten Schwimmer beim Ruderclub in Warmbach ein.