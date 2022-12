Grosse Analyse Grossräte unter der Lupe: Die Redseligsten, die Eifrigsten, die Schweigsamsten – und so fleissig waren die Gewählten aus Ihrem Bezirk

Wer stand am längsten am Rednerpult? Wer fehlte am häufigsten und wer reichte die meisten Vorstösse ein? Die Hälfte der Legislatur ist erreicht, und wir haben einen genauen Blick auf die Grossrätinnen und Grossräte geworfen.