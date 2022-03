Rheinfelden Eine kulinarische Reise: Somalierin stösst mit ihrer exotischen Küche in der Altstadt auf Anklang Nabila Ali Omar ist aus ihrer Heimat geflüchtet. Seit Juli 2021 betreibt sie in Rheinfelden das «Issra» und bietet dort über Mittag Gerichte aus Ostafrika an. Nun will die 38-Jährige auch bald abends öffnen – auch damit ihre Gäste mehr Zeit haben und traditionsgemäss das Essen mit den Händen zu sich nehmen können.

Nabila Ali Omar betreibt das «Issra» in Rheinfelden und bietet dort Gerichte aus ihrer Heimat an. Dennis Kalt

Es tönt nüchtern: «Umnutzung des Verkaufsladens in ein Take-away-Lokal.» Doch blickt man hinter die Zeilen des Baugesuchs für die Brodlaube 18 in Rheinfelden, verbirgt sich dort ein bewegendes Schicksal. Jenes von Nabila Ali Omar. Geflüchtet vor Terror und Anarchie in Somalia, fand sie mit Schleppern den Weg in die Schweiz

14 Jahre ist es nun her, als Nabila Ali Omar im tiefsten Winter mit ihrem Baby im Arm am Berner Bahnhof ankam. Mittlerweile ist die 38-Jährige selbstständig und bietet für ihre Gäste im «Issra» – übersetzt: «Reise in die Nacht» – seit Juli 2021 Spezialitäten aus ihrer Heimat an.

Exotische Gewürze wabern durch den Raum

Dementsprechend handelt es sich bei dem Baugesuch sozusagen um ein nachträgliches Pro-forma-Gesuch, wie die Stadt Rheinfelden bestätigt. Zuvor war in den Räumlichkeiten ein Bekleidungsgeschäft domiziliert.

Wer die Türe zum «Issra» öffnet, der wird zuerst eines bemerken: Die wohlriechende, exotische Duftwolke, die durch den Gastraum mit zehn Sitzplätzen wabert. Nabila Ali schmunzelt und sagt:

«Datteln, wilde Beeren, Kurkuma, Kreuzkümmel, Gewürznelken, Chili, Koriander, Salbei, Zimt – unsere Gerichte sind abwechslungsreich und raffiniert gewürzt.»

Kochen gelernt hat sie schon früh in ihrer Heimat. Zehn Personen seien immer mindestens am Tisch der Familie gewesen.

Derzeit bietet Nabila Ali Montag bis Freitag zwischen 11.50 und 13.30 Uhr vegane, vegetarische und Fleisch-Gerichte an. 10 bis 20 Personen verköstigte sie über die Mittagszeit. Unter ihrer Kundschaft seien unter anderem Personen der Stadtverwaltung, der International School oder der Klinik Schützen.

Bevölkerung zeigt sich offen gegenüber Angebot

Nabila Ali verhehlt nicht, dass sie bei der Eröffnung ein wenig Angst davor hatte, ob die ostafrikanischen Speisen ankommen würden. Aber:

«Die Menschen der Stadt haben sich mir und meinem Essen gegenüber gleich offen gezeigt.»

Umstellen musste sie nach zwei Wochen ihr Konzept dennoch etwas. So reichte sie zu Beginn zu den Speisen Injera – ein Fladenbrot, das man in Stücke reist, um damit mundgerechte Portionen des Gemüses oder Ragouts zu greifen. «Traditionsgemäss wird bei uns mit den Händen gegessen. Aber ich habe gesehen, dass das hier in der Mittagspause, wenn die Leute aus dem Büro kommen und es schnell gehen muss, nicht geht», sagt Nabila Ali.

Doch ihr Plan ist es, das «Issra» voraussichtlich ab Mai auch abends zu öffnen – damit die Gäste mehr Zeit haben und auch das Essen traditionsgemäss mit den Händen zu sich nehmen können. «Natürlich biete ich auch Besteck an», sagt sie.

Nabila Ali will sich demnächst ein Auto kaufen. Der Grund: Weil das «Issra» keine Küche hat, kocht sie die Gerichte bei sich im Augarten morgens vor und transportiert sie in Behältern in einem speziellen Schiebewagen zur Lokalität in die Altstadt. «Ein eigenes Auto würde einiges erleichtern», sagt sie.