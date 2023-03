Rheinfelden Ein Stück Zuhause im Büro: Das Pharmaunternehmen Tillotts gestaltete seine Büros für drei Millionen Franken um Die Tillotts Pharma AG hat ihren Rheinfelder Standort umfassend umgebaut: Rund drei Millionen Franken hat das Pharmaunternehmen in die Umgestaltung der Büroräumlichkeiten investiert. CEO Thomas A. Tóth von Kiskér ist überzeugt, dass sich das langfristig mehr als lohnen wird. Und das aus mehreren Gründen.

Tillotts-CEO Thomas A. Tóth von Kiskér (links) führte durch die frisch umgebauten und umgestalteten Räumlichkeiten. Nadine Böni

«Ich bin ein Gärtner.» Das sagt Thomas A. Tóth von Kiskér, CEO der Tillotts Pharma AG mit Sitz in Rheinfelden, über sich selbst. Nicht nur, weil er daheim liebevoll einen Zen-Garten pflegt, der ihm einst gar einen Besuch eines japanischen Fernsehteams bescherte. Nein, er gärtnert auch in seinem Unternehmen.

Nicht wortwörtlich natürlich, obwohl in den Büroräumlichkeiten der Tillotts Pharma AG im Rheinfelder Salmenpark und im Gewerbehaus B15 gleich gegenüber viele Pflanzentöpfe stehen. Nein, Tóth von Kiskér sieht sich hier als Gärtner im übertragenen Sinn, der für seine Mitarbeitenden sorgt, für ein gutes Klima im Büro, für gute Arbeitsbedingungen, sodass Ideen, Interaktion, Produktivität, Kreativität und Motivation – um im Gärtnerjargon zu bleiben – spriessen.

Thomas A. Tóth von Kiskér ist überzeugt: Die neue Atmosphäre wird sich positiv auf die Mitarbeitenden auswirken. Nadine Böni

Genau deshalb hat das auf die Behandlung von chronisch entzündlichen Magen-Darm-Erkrankungen spezialisierte Unternehmen seine Räumlichkeiten über einen Zeitraum von rund 20 Monaten umfassend umgebaut und umgestaltet.

Rund drei Millionen Franken investiert

Die Tillotts Pharma AG hat sich den Umbau nicht weniger als drei Millionen Franken kosten lassen. Thomas A. Tóth von Kiskér allerdings ist überzeugt, dass sich das langfristig mehr als lohnen wird. «Wir möchten die Interaktion zwischen den Mitarbeitenden fördern und ein Umfeld schaffen, in dem sie ihr volles Potenzial entfalten können», sagt er.

Ein wichtiger Aspekt dieser Strategie sei die Integration der Vorteile des Homeoffice in den Arbeitsplatz. «Damit möchten wir den Mitarbeitenden mehr Flexibilität und Komfort ermöglichen, ohne dass sie auf die Nähe ihrer Kolleginnen und Kollegen verzichten müssen», sagt Tóth von Kiskér.

Die Arbeitsplätze an den Schreibtischen sind grosszügig und hell gestaltet, überall gibt es viele Pflanzen. Nadine Böni

So gibt es in den neu gestalteten Räumlichkeiten eine Vielzahl von Arbeitsplatzformen. Neben den flexiblen Arbeitsplätzen an höhenverstellbaren Schreibtischen etwa Rückzugsmöglichkeiten in abgetrennten Kleinräumen, Couchsessel und Sofas, eine grosszügige Küche samt Essbereich und Gratiskaffee, einen Dachgarten und eben: viele Pflanzen. Die sorgen, neben einer modernen Belüftung, für ein gutes Klima in den Räumen. «Das alles sorgt dafür, dass sich die Mitarbeitenden hier wie zu Hause fühlen», so Tóth von Kiskér.

Gut aufgestellt für weiteres Wachstum

Die Tillotts Pharma AG ist dabei bereits bekannt für aussergewöhnliche Raumgestaltungen: Vor gut vier Jahren hat das Unternehmen im «Salmenpark» einen japanischen Tee-Raum eingerichtet. Dieser dient den Mitarbeitenden als Erholungs- und Entspannungsraum – ist aber auch eine Art Hommage an die japanische Muttergesellschaft, die Zeria Group.

Die Büroräume im B15-Gewerbehaus bieten nun auf insgesamt 1655 Quadratmetern über drei Etagen Platz für 120 Mitarbeitende. Dank der flexiblen Arbeitsplätze sieht sich die Pharmafirma gut aufgestellt für weiteres Wachstum. Und dank der modernen Ausgestaltung der Räumlichkeiten erhofft sich Tóth von Kiskér auch eine positive Wirkung bei der Rekrutierung von Mitarbeitenden, eine geringere Fluktuation und eine höhere Motivation. «Kultur und Resultat hängen zusammen», ist er überzeugt. Das ist beim Gärtnern genauso.