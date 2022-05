Rheinfelden Ein Saisonstart mit Prachtswetter: «Rhybar»-Buvette legt mit Wein und «Waie» Glanzstart hin Der sonnige Frühling beschert der Buvette an der Rheinuferpromenade in Rheinfelden einen Traumstart in die neue Saison: Der Mai war so umsatzstark wie nie zuvor. Katja Zeindler und ihr Team hatten gar schon Kundschaft aus den USA – und erhielten von dieser ein Kompliment, das in Erinnerung bleibt.

Freuen sich über einen umsatzstarken Mai: Anja Odermatt (l.) und Edith Zeindler von der «Rhybar»-Buvette Dennis Kalt

Kinderlachen, das vom Spielplatz hallt, das Vogelgezwitscher aus den Wipfeln der stattlichen Bäume und die händehaltenden Pärchen – wer an diesem Freitagmittag durch den alten Rheinfelder Stadtpark flaniert, dem zeigt sich das Gesicht des Frühlings.

Zu diesem Gesicht gehört auch die «Rhybar»-Buvette von Katja Zeindler, die am 1. Mai den Betrieb aufgenommen hat. Kleine Grüppchen haben es sich dort gemütlich gemacht. So manch einer lässt bei einem Kaffee oder einer Limonade seinen Blick über den Rhein bis ans deutsche Ufer schweifen. Anja Odermatt, die an diesem Mittag mit Katja Zeindlers Mutter Edith hinter dem Tresen der Buvette steht, sagt:

«Die Kundinnen und Kunden hier sind entspannt, aufgeschlossen und freundlich – man merkt, dass hier einfach Ferienstimmung herrscht.»

Zugegeben: Es war seit Saisoneröffnung über Mittag schon mehr los als an diesem Freitag, an dem viele eine «Brücke» machen. Der Himmel ist leicht bewölkt, die Temperatur beträgt knapp 20 Grad. «Hier am Rhein weht immer ein leichtes Lüftchen», sagt Odermatt. «Einigen ist es jetzt zu frisch.»

Aus der heissen Altstadt in den schattigen Park

Doch einen Grund, zu klagen, hat Odermatt nicht. «Der warme Mai war so umsatzstark wie sonst ein Sommermonat», sagt sie. Gerade, wenn es sonnig und heiss ist, ziehe es so manche aus der mit Steinen gepflästerten Altstadt zum schattigen und luftigen Platz bei der Buvette an der Rheinuferpromenade. Um die 60 Sitzplätze bietet die Buvette. Odermatt:

«Bei der Eröffnung am 1. Mai mussten die Leute sogar für einen Sitzplatz anstehen»

Bei der «Rhybar»-Buvette lässt es sich bei sonnigen Temperaturen aushalten. zvg

Eine spezifische Klientel hat die Buvette keine. Neben Arbeitenden aus den umliegenden Betrieben, die in ihrer Mittagspause sich mit «Rhyburger», «Waie» oder einem Croque Monsieur stärkten, kämen am Nachmittag etwa Mütter mit ihren Kindern vorbei, um eine Glace für diese zu kaufen, oder etwa Seniorinnen und Senioren, die auf ihrem Spaziergang Halt für einen Kaffee machten.

Ein Kompliment, das in Erinnerung bleibt

Motivierend für das Team der «Rhybar»-Buvette sind besonders die wohlwollenden Worte. Odermatt sagt:

«Immer wieder hören wir den Satz: ‹Toll, dass es euch gibt.›»

Das herausragendste Kompliment, so erzählt Edith Zeindler, hätten sie einige Tage nach der Eröffnung von Kunden aus den USA erhalten. «Sie sagten zu uns, dass unser Burger der beste war, den sie bisher gegessen hätten.»

Wichtig ist für das Team der «Rhybar»-Buvette denn auch, auf Produkte der Region zu setzen. So werden die Burger-Patties von der Metzgerei Urich aus Möhlin produziert und die Brötchen mit getrockneten Tomaten von der Möhliner Bäckerei Aukofer gebacken. «Das Fleisch wird bei uns in der Buvette grilliert, der Burger mit einer selbst gemachten Sauce verfeinert», sagt Odermatt.

Für die kommenden Monate hoffen Odermatt und Zeindler, dass das Wetterglück anhält und es möglichst viele Sonnenuntergänge gibt – die man mit einem Gläschen Wein am Rheinufer geniessen kann.