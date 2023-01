Rheinfelden Ein Inspektor in Eiken und Nazis in Laufenburg: Ein Aargauer Autor erkundet 500 Film-Locations Thomas Blubacher hat sich auf die Spur von Al Pacino, Sophia Loren, Ava Garder, Clint Eastwood und anderen Hollywood-Grössen gemacht: Der Rheinfelder Buchautor hat für ein Buch rund 500 Film-Drehorte in der Schweiz besucht. Dabei haben nicht nur die grösseren Städte für wilde Verfolgungsjagden, tragische Romanzen oder gefährliche Agentenstorys hergehalten – auch der Aargau wurde zur Kulisse.

Laufenburg – hier das historische Hotel Bahnhof – war einst Kulisse für die Verfilmung von Rolf Hochhuths «Eine Liebe in Deutschland» mit internationaler Starbesetzung. Bild: Walter Christen (26. Januar 2010)

Was haben namhafte Filmlegenden wie Sophia Loren, Ava Gardner, Clint Eastwood, Sean Connery und Al Pacino gemeinsam? Sie alle haben irgendwann mal in ihren Karrieren in der Schweiz gedreht. Auf ihre Spuren hat sich der Rheinfelder Buchautor Thomas Blubacher begeben, der auf rund 380 Seiten Drehorte von Aarau bis Zwieselberg bespricht, wie die «Badische Zeitung» schreibt.

5000 Produktionen sind bisher in der Schweiz entstanden. Knapp 500 davon hat Blubacher für sein Buch ausgewählt. Die Auswahl reicht von Stummfilmen, über James-Bond-Filme, Komödien, Blockbuster bis hin zu TV-Krimiserien. Neben den Recherchen in Zeitungs- und auch Filmarchiven hat der Autor mit zahlreichen Filmleuten gesprochen. In den meisten Fällen war Blubacher vor Ort oder ist per «Google Street View» virtuell stundenlang Strassen, Häuser, Plätze und Ecken abgelaufen, um so detailgenau wie möglich die Locations benennen und beschildern zu können.

In Eiken war mal der Inspektor unterwegs

So können die Filmfans ganz gezielt die Drehorte aufsuchen. Bei seinen Recherchen entdeckte der Autor viel Überraschendes. Dazu hat er fast alle Filme, die er im Buch vorstellt, selbst gesehen. Ein paar hat er gestreamt, um die genauen Drehorte ausfindig zu machen. Dabei sind es nicht nur die Städte Basel, Zürich, Bern und Genf, die für wilde Verfolgungsjagden, tragische Romanzen oder gefährliche Agentenstorys hergehalten haben. Vieles wurde auch in den Schweizer Bergen gedreht, unter anderem «Goldfinger» auf der Furkapassstrasse.

Weit weniger bekannt ist jedoch, dass in Eiken einmal das Set für einen Inspektor-Clouseau-Streifen aufgebaut wurde. Oder dass es in Münchenstein (BL) einige Jahre lang ein kleines, schweizerisches «Hollywood» mit Studios und Filmateliers gab. Die Megastars ihrer Zeit waren 1976 für den Thriller «Treffpunkt Todesbrücke» in Basel, für den in und um den Bahnhof SBB gedreht wurde. Dabei waren Sophia Loren, Ava Gardner oder Richard Harris, der später in den ersten beiden Harry-Potter-Filmen Professor Dumbledore verkörperte.

Vertraute Orte aus anderem Blickwinkel

Basel scheint und schien überhaupt ein beliebter Krimischauplatz zu sein. Unter anderem sind hier Episoden der Krimiserie «Eurocops» gefilmt worden. In «Tote reisen nicht» wird eine Leiche am Rheinufer angeschwemmt und in «Falken auf Eis» lässt eine autonome Gruppe Zootiere frei, was wiederum zu recht spektakulären Szenen in der Innenstadt führte.

Vertraute Ecken und Winkel mal anders zu betrachten, ist für Autor Blubacher ein besonderes Erlebnis. Das gilt auch für die Verfilmung von Rolf Hochhuths «Eine Liebe in Deutschland» mit internationaler Starbesetzung. Das Filmteam um Darstellerin Hanna Schygulla nächtigte während der Dreharbeiten 1983 im Hotel Danner im deutschen Rheinfelden. Gedreht wurde die tragische Geschichte aus der NS-Zeit unter anderem in Laufenburg.

Insgesamt beinhaltet das Buch eine Fülle an Anekdoten über die Filmindustrie, zeigt Schweizer Drehorte und ist reichlich illustriert durch Fotografien. (Argovia Today)