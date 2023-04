Rheinfelden Ein Hydrant für das Gerätehaus: Schweizer Feuerwehrleute machen den deutschen Kollegen ein besonderes Geschenk Die Feuerwehrleute der Feuerwehr Rheinfelden machten ihren Kolleginnen und Kollegen aus Badisch-Rheinfelden ein verfrühtes Einzugsgeschenk auf der Baustelle des neuen Zentralen Feuerwehrgerätehauses. Das Geschenk drückt die enge Verbundenheit der beiden Feuerwehren aus.

Feuerwehrkommandant Dietmar Müller, der feuerwehrtechnische Angestellter David Sommer und Kommandant Mark Leber (von links) mit dem ungewöhnlichen Einzugsgeschenk. Bild: Horatio Gollin/Aargauer Zeitung

In der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gelten die beiden Rheinfelden als vorbildlich. Auf mehr als Zusammenarbeit stösst man bei den beiden Feuerwehren der Schwesterstädte, wo das Verhältnis zueinander schon in Freundschaft umschlägt.

Anlässlich des Neubaus eines Zentralen Feuerwehrgerätehauses in Badisch-Rheinfelden übergaben die Schweizer Feuerwehrleute nun schon ein verführtes Einzugsgeschenk – bewusst verfrüht, da das Geschenk noch in den nicht fertiggestellten Übungsplatz eingebaut werden muss: Es handelt sich um einen typischen Schweizer Überflurhydranten, der zur voraussichtlichen Fertigstellung des Zentralen Gerätehauses im Frühjahr 2024 betriebsbereit neben einem deutschen Hydranten beim Übungsturm stehen soll.

In den Farben der Stadt

Der Hydrant ist mit Streifen und Sternen in Rot und Gelb, also in den Farben und Stilisierungen des Rheinfelder Wappens, lackiert, die nach oben in einen Funkenflug übergehen. Am Fuss des Hydranten hebt sich die dunkel gehaltene Altstadt-Silhouette ab. Auf einer aufgenieteten Plakette prangt die Postleitzahl 4310 und der Feuerwehrnotruf 118.

Der Hydrant ist in den Stadtfarben gestaltet. Horatio Gollin/Aargauer Zeitung

Die Finanzierung des Geschenks hat die Stadtverwaltung auf Wunsch der Feuerwehrleute übernommen, lobte Mark Leber, Kommandant der Feuerwehr Rheinfelden. «Damit zeigen wir eine Art dauerhafte Präsenz an dem neuen Magazin, womit die Botschaft schon erklärt ist», sagte Leber. Die Feuerwehrleute machten das Geschenk, um die «Waffenbruderschaft zu zementieren und zu zelebrieren». Es sei eine Ehre, den typischen Schweizer Überflurhydranten neben dem neuen Gerätehaus aufstellen zu dürfen.

Dietmar Müller, Feuerwehrkommandanten in Badisch-Rheinfelden, zeigte sich begeistert von dem Geschenk. Die Idee dazu geht auf ihn zurück. Müller erinnerte sich, dass vor einiger Zeit bei einem Hochwassereinsatz im Städtli Schlamm weggespült werden musste. Als er einen jungen Feuerwehrmann anwies, den Schlauch anzuschliessen, fragte dieser, wie die Schweizer Hydranten denn ausschauten. «Da habe ich mir gedacht, so einer muss her. Jetzt können wir die jungen Kameraden und Kameradinnen instruieren», freute sich Müller.

Zur Unterstützung fahren die deutschen Feuerwehrleute immer wieder über die Grenze und führen daher auf jedem Fahrzeug einen Schweizer Hydrantenschlüssel mit, sagte David Sommer, feuerwehrtechnischer Angestellter und künftiger Feuerwehrkommandant:

«Wir haben eine tolle Zusammenarbeit. Der Hydrant symbolisiert unseren Zusammenhalt.»

Im Anschluss machten die Feuerwehrleute noch eine Besichtigung der Baustelle für das neue Zentralen Gerätehaus.